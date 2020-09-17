VIDEO Noi dezvăluri în Cazul Navalnîi: A fost otrăvit în camera sa de hotel, nu pe aeroport

În postare este derulat și filmul evenimentelor, echipa sa precizând că Navalnîi și-a pierdut cunoștința și a început să se sufoce în avion, acesta aterizând forțat pentru ca liderul opoziției să fie transportat la un spital din regiune (între timp el a fost transferat la un spital din Berlin unde se recuperează și unde a fost confirmată acuzația de otrăvire).
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Ideea este că jumătate din echipa sa se afla în avion, jumătate rămăsese în orașul Tomsk. Cei care au rămas în Tomsk au mers imediat să investigheze camera de hotel, după ce au aflat că lui Navalnîi i s-a făcut rău în avion. Aceștia au filmat momentul în care culeg ceea ce ar fi putut fi probe importante, deși erau sceptici că vor găsi ceva.
Potrivit postării echipei sale, experții germani au identificat agentul Novichok cu care a fost otrăvit Navalnîi în una din sticlele luate din camera de hotel. Asta în vreme ce autoritățile ruse au susținut tot timpul că nu au găsit nici urmă de dovadă care să susțină teoria otrăvirii. Rezultatele au fost confirmate de alte trei laboratoare.
Cine ii mai crede pe pacalicii astia? auzi, le-au trimis nemtilor sticlele cu apa de la hotel, simteau ei ceva.
Cum naiba de nu s-au gandit asasinii sa ia ei sticla otravita, imediat dupa ce Navalnii a parasit hotelul?
Timp ar fi avut berecht.
Asasini, asasini, dar au si ei putina responsabilitate, nu omoara pe toata lumea.