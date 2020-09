Franța, în toiul unei furtuni politico-literare: ”Urăsc bărbații. Toate ar trebui să avem dreptul ăsta”

Lumea literară franceză este cuprinsă de o nouă controversă după ce Pauline Harmange a publicat o carte care a pornit de la o postare pe blogul personal. La început, Harmange s-a gândit că micul ei tratat despre misandire se va vinde cel mult în câteva sute de exemplare, prietenii și cititorii blogului urmând a fi principalii clienți.În schimb, s-a trezit cu o vânzare de 2.500 de exemplare, cartea fiind reeditată deja, și asta grație amenințărilor unui oficial, notează The Guardian care a stat de vorbă cu autoarea în vârstă de doar 25 de ani, aflată în Lille, orașul în care trăiește împreună cu soțul ei, Mathieu, și pisica Eleven (Unsprezece).Tânăra este surprinsă de furtuna politică și literară pe care a stârnit-o. ”Nu mă așteptam la asta. Este pentru prima oară când mi se publică o carte. Am scris un roman dar nu a văzut niciodată lumina tiparului”.Eseul asupra misandriei, lung de 96 de pagini, începe cu un citat din cartea Clopotul de sticlă ( ”The Bell Jar”) semnat de Sylvia Plath: “Necazul era că detestam ideea de a-i servi pe bărbați în orice fel”. Autoarea explorează dacă femeile au sau nu motive serioase să-i urască pe bărbați. “Sunt căsătorită cu un bărbat, care este minunat și chiar îmi susține scriitura. Dar, în general, nu prea am încredere în bărbații pe care nu-i cunosc”, a mai comentat autoarea.“Pur și simplu nu am încredere în ei, și asta nu se bazează atât pe experiența personală, cât pe experiența de ani de zile într-o organizație feministă care ajută victimele violului și agresiunilor sexuale. Pot spune, bazându-mă pe fapte, că majoritatea agresorilor sunt bărbați. (...) Dacă, heterosexuale fiind, suntem încurajate să ne placă bărbații, la fel de bine ar trebui să avem și dreptul de a-i detesa. Îmi dau seama că asta sună agresiv, dar cred cu tărie că ar trebui să ni se permită să nu ne placă bărbații în general, exceptând doar anumiți bărbați”.Cartea ar fi trecut neobservată dacă un consilier al ministrului pentru egalitatea de gen, Ralph Zurmély, nu ar fi amenințat cu acțiuni în justiție. “Această carte este, evident, o odă adusă misandriei. (...) Aș vrea să vă reamintesc că incitarea la ură pe criterii de sex reprezintă o infracțiune. De aceea vă rog să retrageți acest titlul pentru a evita ancheta penală”, a transmis oficialul guvernamental.Renumita revistă NouvelObs a criticat zelul oficialului, afirmând că nimeni nu s-a gândit să-l cenzureze pe Baudelaire atunci când scria despre George Sand: “Este proastă (...) Simplul fapt că s-au găsit câțiva bărbați care s-au îndrăgostit de această latrină este o dovadă a josniciei bărbaților din acest secol”. “Și de ce nu l-am interzice pe Michel Houellebecq pentru misoginismul său dacă tot vorbim despre asta?”, mai comenta NouvelObs.