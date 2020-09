Anisie anunță schimbări ale scenariilor: Comitetul pentru Situații de Urgență București va revizui situația privind deschiderea unor școli -UPDATE

: Întrebată câte școli încep în scenariul roșu în București, ministrul a răspuns: ”Nu noi decidem, ci Comitetul pentru Situații de Urgență. Au fost unele școli care au solicitat altceva decât au decis inițial”.Anisie a mai spus că ea a venit la Inspectoratul General din București pentru a discuta cu colegii și a vedea cum poate ajuta.Ministrul Educației a mai precizat că la discuții au participat prefectul Capitalei și șefa DSP București, iar situația a fost reevaluată. Potrivit lui Anisie, prefectul va convoca astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență și acolo vor fi luate deciziile privind scenariile în care încep luni școlile din Capitală.Ea declara în cursul dimineții că situația este într-o continuă dinamică, sugerând că oricând pot să apară modificări care necesită intervenția rapidă a autorităților, însă a adăugat că ”părinții trebuie să fie încrezători”.----Ministrul Educației, Monica Anisie, a făcut duminică dimineață un nou tur prin unități de învățământ, afirmând că le-a cerut autorităților locale să verifice scenariile propuse de conducerile școlilor și să dispună revizuirea acestora dacă este cazul. Ea a transmis din nou părinților că trebuie să fie ”încrezători” și că îi va primi luni pe elevi ”cu zâmbetul pe buze”.”Au șervețele, este asigurată distanțarea socială, în fiecare sală sunt camere de luat vederi. (...) Ieri am avut o discuție cu dl. prefect și cu directoarea DSP și i-am rugat să verifice toate scenariile pe care le-au propus unitățile de învățământ și în felul acesta să decidă dacă este nevoie să revizuiască unele scenarii”, a declarat Monica Anisie, adăugând că o situație specială a apărut a Școala Centrală din București.O nouă ședință cu inspectorii generali dar urma să înceapă la ora 9.”"Suntem într-o dinamică, prin urmare, dacă se întâmplă ceva, trebuie să luăm decizii rapide, să intervenim acolo unde este cazul şi să-i primim pe copii în condiţii extraordinar de bune, pentru că ne preocupă siguranţa şi sănătatea copiilor, dar şi a profesorilor. Cu toţii trebuie să fim sănătoşi, ca să putem să desfăşurăm un act educaţional de calitate. (...) Mâine voi fi în școală și îi voi primi pe copii cu zâmbetul pe buze, cu încredere, am vorbit am vorbit cu părinții, părinții trebuie să fie încrezători”, a mai comentat Anisie, după o vizită la o școală din Măgurele.(articol actualizat)