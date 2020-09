Scenarii în SUA Prietenul lui Trump îl îndeamnă să preia total puterea și să-i aresteze pe soții Clinton și Zuckerberg, dacă pierde alegerile

Controversatul strateg republican, ce îl are tatuat pe Richard Nixon pe spate (președintele american implicat în Scandalul Watergate în urma căruia a fost silit să demisioneze la 9 august 1974- n.red), a mințit Congresul SUA în privința implicării sale în Afacerea WikiLeaks din campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2016, când hackeri au obținut date despre mail-urile rivalei lui Trump, democrata Hillary Clinton.Stone nu l-a denunțat pe Trump în cursul anchetei ce a urmat, fiind condamnat pentru mărturie mincinoasă la 40 de luni de închisoare. Uzând însă de anumite preorogative prezidențiale privind grațierea, Trump a dispus însă comutarea pedepsei. Amândoi s-au aflat sâmbătă în Nevada, la evenimente electorale.Într-o intervenție la o emisiune online moderată de un specialist în teorii ale conspirației, Roger Stone a reluat teza favorită a lui Trump legată de o posibilă fraudare a alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, prin intermediul votului prin corespondență, mergând cu scenariul și mai departe.Stone a declarat că Trump ar trebui să ia în considerare invocarea Actului said Insurecției și să-i aresteze pe soții Clinton, pe CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg, fostul lider al majorității din Senat Harry Reid, Tim Cook de la Apple și pe ”oricine altcineva despre care se poate dovedi că esteimplicat în activități ilegale“Voturile din Nevada ar trebui ridicate în noaptea alegerilor de către forțele federale și scoase în afara statului. Sunt complet corupți. Niciun vot din Nevada nu ar trebui luat în considerare, dacă asta se dovedește a fi real”, a comentat el, adresându-se direct președintelui Donald Trump. Ultima oară când republicanii au câștigat Nevada a fost în 2004.Actul Insurecției din 1807 permite președintelui să folosească trupele federale pentru aplicarea legii. Ultima oară a fost pus în aplicare în 1992, însă activarea acestei prevederi a fost îndelung dezbătută și în această vară pe fondul masivelor proteste Black Lives Matter declanașate după moartea lui George Floyd în mai.Trump a decis însă să trimită pur și simplu trupele federale în Portland, locul unde au izbucnit protestele, fără a invoca actul respectiv, mișcare considerată controversată.Stone a fost pus sub acuzare pentru sprijinul său pentru Trump în timpul campaniei prezidențiale din 2016, când acesta a sugerat că are date obținute de hackeri care i-ar putea face de rușine pe democrați, inclusiv pe rivala lui Trump la Casa Albă, Hillary Clinton. El a fost condamnat la 40 de luni de închisoare cu executare, însă pedeapsa a fost comutată de Trump pe 11 iulie Procurorii americani au arătat în rechizitoriu că Stone ”a trimis și a primit numeroase emailuri și mesaje în timpul campaniei din 2016 în care a discutat Organizația 1” și ”posesia unor emailuri sparte”.Organizația 1 nu era numită în documentele Curții, dar se potrivește cu descrierea Wikileaks, care este dedicată publicării informațiilor secrete și clasificate furnizate din surse anonime. Stone era încă în posesia mai multor dintre aceste emailuri și mesaje atunci când a dat declarații false despre ele, spun procurorii. Stone a vorbit de asemenea cu oficialii campaniei lui Trump despre organizație și ”informații care ar putea fi dăunătoare pentru campania lui Clinton”, potrivit rechizitoriului.De asemenea, acesta a fost ”contactat de către oficialii campaniei lui Trump să se intereseze de viitoarele informări” ale grupului. Fostul consilier de campanie al lui Donald Trump, Roger Stone, a admis în iulie 2018 că el este ”probabil” asociatul președintelui SUA despre care anchetatorii spun că ar fi avut ”contact frecvent” cu agenții secreți ruși, în dosarul ingerinței Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016.