VIDEO Klaus Iohannis: Decizia de a deschide școlile, deși nu e ușoară, e corectă și necesară / Nu se discută despre tăieri de salarii și pensii, e exclus așa ceva

Avem doar câteva localități în care educația se va relua exclusiv online

Autoritățile centrale și locale au implementat o serie de proceduri pentru a limita riscul de contagiune dar eficiența lor depinde în bună parte de colaborarea cadrelor didactice, a părinților și a elevilor

Nu putem reduce riscul de infectare la zero dar prin respectarea regulilor de bază fiecare contribuie la siguranța întreii comunități

Limitarea accesului la educație are consecințe majore asupra generațiilor tinere

Decizia de a deschide școlile, deși nu e ușoară, e corectă și necesară

Mă adresez și părinților, care în mod firesc sunt preocupați de modul în care vor evolua lucrurile

Vă încurajez să-i trimiteți pe copii la școală și să le explicați că pentru un timp școala va fi diferită

Al doilea subiect este legat de alegerile locale

Aceste alegeri au fost deja amânate, acum au fost luate măsuri care permite desfășurarea astfel încât cetățenii să fie protejați

Nu știm cât va mai dura pandemia și de aceea alegerile nu mai pot fi amânate pe termen nedefinit

Provizoratul și lipsa de legitimitate dăunează autorităților locale și democrației în ansamblu

Campania a început și chiar dacă e atipică partidele își pot prezenta proiectele

Din păcate, nu lipsesc inițiativele complet demagogice cu măriri de venituri impracticabile pentru categorii sociale

Campionul populismului fără acoperire e ca de obicei PSD

Fac un apel la decență politică

Crearea de false așteptări sau contestarea unor măsuri sanitare sunt practici electorale toxice care fac rău oamenilor

Dragi români, informați-vă, comparați ofertele și alegeți în cunoștință de cauză





Întrebări din partea ziariștilor





TVR: Există multe semnale din țară legate de situații confuze în multe localități. Avem comune cu scenariul roșu în care nu există semnal la internet. În orașe unii părinți ezită să-și trimită copiii la școală. Ce notă ați da autorităților implicate în acest proces? Există riscul ca aceste excepții să vulnerabilizeze și mai tare anumite categorii deja vulnerabile?







Klaus Iohannis: E cam neobișnuit să se dea note înainte să înceapă școala așa că o să mă abțin. În mii și mii de școli, autoritățile, profesorii au lucrat și au rezolvat problemele. Sigur, regretabil, ca în fiecare an, mai există și excepții, chestiuni nerezolvate, dar ele pot fi rezolvate și am constatat o implicare exemplară la nivel central și locale. Poate faptul că începe școala în campanie nici nu este așa rău. Sunt convins că și pentru aceste excepții se vor găsi soluții. Este treaba guvernului să se ocupe de categoriile vulnerabile și se vor implica. Acolo unde apar probleme importante sunt convins că inclusiv guvernul se va implica pentru soluționarea lor.





Epoch Times România: Tot mai multe voci din societatea civilă atrag atenția asupra unei anomalii: dreptul de a protesta nu este restituit. Aceste probleme au fost semnalate dl premier Orban. Considerați aceste doleanțe fundamentate? Intenționați să vă implicați?





Klaus Iohannis: Este o problemă cu siguranță foarte interesantă. Eu cred că dacă se respectă normele, în condiții de strictă legalitate, cred că s-ar putea organiza și forme de protest. Eu cred că autoritățile mai degrabă se tem de nerespectarea normelor, au fost manifestări unde toate normele au fost ignorate. În principiu, dacă s-ar respecta toate normele, chestiunea s-ar putea rezolva





Realitatea Plus: Ieri a fost publicat documentul în care Teodorovici o anunța pe Viorica Dăncilă că bugetul nu permite o majorare cu 40% a punctului de pensie. Guvernul a atacat azi la CCR dublarea alocațiilor. Cum vedeți presiunile PSD în acest sens? Veți promulga proiectele?







Klaus Iohannis: N-ar fi existat se pare bani nici dacă nu am fi avut această epidemie și criza economică. Acum e clar că bugetul s-a restrâns considerabil. Și eu, și premierul ne-am dorit p creștere și s-a realizat. Atât s-a putut, atât s-a realizat. Noi ne dorim aceste lucruri dar trebuie să înțelegem că dacă ni le dorim bugetul permite tot ce ne dorim. E regretabil că PSD nu a înțeles nimic de aici și continuă să dea impresia unor persoane că s-ar fi putut mai mult. Nu s-ar fi putut. Aceste încercări ale PSD sunt pur și simplu jalnice, e o abordare populistă, care nu le face cinste. Este destul de clar că mai mult decât s-a decis acum prin rectificare nu e posibil în acest an. Nu am vrut pandemia, nu am vrut criza economică dar trebuie să gestionăm treburile publice astfel încât să funcționeze. O abordare responsabilă e cea mai sănătoasă pentru fiecare român







Antena 3: Economia a suferit cea mai mare scădere din istoria recentă, leul se depreciază. Guvernul a anunțat că lucrează la bugetul pentru 2021. Veți promulga un buget care prevede tăieri sau înghețări de venituri?







Klaus Iohannis: Nu s-a vehiculat niciodată o tăiere de pensii sau de salarii. Asta e o prostie PSD-istă. E clar însă că bugetul trebuie construit cu mare grijă. Nu se discută despre tăieri de salarii și pensii, e exclus așa ceva. Economia a cunoscut un recul semnificativ în trimestrul doi, care a trecut, și își revine. Noi ne pregătim pentru ani de creștere, nu de reducere.







Antena 3: V-ați atins masca de mai multe ori, cum credeți că vor respect5a copiii regulile?







Klaus Iohannis: Eu sunt convins că copiii se vor obișnui mult mai repede

B1: Ce vă nemulțumește la miniștrii actuali?





Klaus Iohannis: Nu fac o evaluare a miniștrilor, e o activitate rezervată premierului. Povestea cu remanierile e o poveste simplă de campanie. Eu nu am discutat cu premierul despre posibile remanieri sau nemulțumiri, nici nu este cazul. Atunci când premierul va decide să facă o schimbare, probabil îmi va spune acest lucru și vom dezbate chestiunea.







Prima TV: Ați vorbit despre excepții. Vorbim despre 5.000 de unități de învățământ care nu au acces la internet. Sunteți mulțumit cum a fost gestionată redeschiderea școlilor?





Klaus Iohannis: Accesul la internet nu se rezolvă de guvern, că de operatorii privați. Se lucrează și la această chestiune. Dacă ne uită ce multe dificultăți au fost de înlăturat, cred că rezultatul e unul neașteptat de pozitiv. S-a discutat în fel și chip de începerea anului școlar, noi am fost convinși de la început că anul școlar trebuie să înceapă și unde apar probleme trebuie găsite soluții.







Pro TV: Testarea vaccinului conceput de Oxford a fost stopată. Ce așteptări sunt în acest moment?





Klaus Iohannis: Trebuie să ne uităm și la ce a spus OMS, a spus din capul locului că un vaccin e foarte puțin probabil în 2020. Companiile pharma lucrează intens. Rezultatul final îl vom ști când primul vaccin va fi pe piață. Nu cred că cineva își imaginează că undeva se concepe un vaccin și fugim repede acolo să-l cumpărăm. Suntem o mare familie, suntem oamenii de pe pământ, și înțelegerile care s-au făcut la ONU și în cadrul UE vor fi respectate.





Digi 24: Executivul a promis 250.000 tablete, s-au achiziționat doar 82.000. Ce soluție v-a comunicat guvernul pentru cei 168.000 de copii care nu au acces la tablete?





Klaus Iohannis: În măsura în care nu s-a realizat achiziția, ne confruntăm cu o situație care nu e satisfăcătoare și trebuie rezolvată cât mai repede. Momentan, se lucrează la un scenariu prin care autoritățile locale vor achiziționa tablete și decontările se vor face de la guvern. Dacă nici asta nu funcționează, se va opta pentru achiziții pe loturi mici. Trebuie să fim realiști, dacă lucrurile sunt rezolvate în marea majoritate, guvernanții și autoritățile se pot concentra pe excepții





Radio România: La deschiderea anului școlar, în fiecare an participau și oamenii politici. Mergeți la deschiderea anului școlar?





Klaus Iohannis: Aceste festivități nu trebuie organizate în acest an, în opinia mea. Părerea mea este că nu e bine să se organizeze astfel de festivități în condiții de pandemie. Nu voi participa la nici un fel de festivitate de început de an.





Adevărul: Aseară, în Sectorul 1, a fost un episod grotesc de campanie, cu injurii. Cum caracterizați campania de până acum și ce așteptări aveți de la PNL?





Klaus Iohannis: În orice campanie au fost și excese. Sper să prindem vremurile când astfel de manifestări nu mai au loc. PNL este fără doar și poate cel mai important partid în ziua de azi și trebuie să demonstreze acest lucru și la alegerile locale. Mă aștept la un rezultat record, mă aștept să aibă mai multi aleși locali, primării decât au avut vreodată în ultimii 30 de ani. PSD ocupă peste jumătate din pozițiile din administrația locală și mă aștept să nu mai ocupe jumătate. Există tot felul de sondaje care arată votul politic, dar la locale contează și persoana candidatului. Așteptarea mea este ca PNL să obțină cele mai multe mandate pe care le-a obținut vreodată







Libertatea: Elevii de clasa a opta încep anul fără manualul de limba română. Cum vedeți că în 9 luni nici măcar nu a fost acordat contractul?





Klaus Iohannis: Evident că sunt nemulțumit, dar nu punctual asupra cuiva, ci întregul sistem pare că nu funcționează. Uitați-vă la tot felul de achiziții care nu au putut fi făcute din cauza procedurilor birocratice, guvernul nu a putut cumpăra tablete. Cred că tot sistemul de achiziții trebuie reevaluat, cu un termen rezonabil de scurt. Nu încerc să iau partea cuiva, dar problema cu manualele este veșnică și am pretenția ca după alegeri să ne apucăm foarte serios de treabă, pentru a găsii proceduri corecte dar cu o finalizare într-un timp previzibil și util pentru a putea pune manualul pe masa elevului. Sunt convins că după alegeri va exista un cadrul parlamentar cu care chiar putem să ne apucăm să rezolvăm aceste rămâneri în urmă sistemice create de PSD





Agerpres: Se discută despre posibilitatea desființării Poliției Locale. Sunteți mulțumit de această instituție?





Klaus Iohannis: Există poliții locale care funcționează foarte bune, sunt și altele care au probleme de funcționare. Nu trebuie desființate, dar trebuie clarificată atribuția Poliției Locale. E nevoie de îmbunătățirea cadrului legislativ. Poliția Locală e subordonată primarului, e și normal.







DW: Ministrul român de externe a anunțat disponibilizarea a 100.000 de euro pentru societatea civilă din Belarus. Intenționați să o invitați pe lidera opoziției din Belarus la București? Trebuie sancționat Lukașenko? Ar fi fost indicat discutarea situației legate de debutul anului școlar în CSAT? Ar fi trebuit implicat STS?







Klaus Iohannis: Abordările UE au fost și vor rămâne comune. Nu mi se pare că e o temă pe care putem să o discutăm dacă și parcă. Deocamdată, acțiunile României sunt cele pe care le cunoașteți. În România s-a luat de mult decizia ca rețelele să fie puse la dispoziție de operatori privați Evident că nu peste tot acoperirea este optimală, s-a discutat cu operatorii, iar statul prin STS, acolo unde se poate, dă o ,mână de ajutor.





Kanal D: Dacă PSD modifică rectificarea bugetară, promulgați legea?





Klaus Iohannis: Eu cred că această lege, dacă va fi modificată, nu poate fi aplicată pentru că banii nu există. Chiar dacă eu, premierul ne dorim majorări, ele vor fi făcute în măsura în care o permite bugetul. Dacă în Parlament o majoritate ignoră realitățile economice, nu se va schimba nimic. O decizie CCR spune clar că nicio majoritate nu poate decide în detrimentul finanțelor publice ale țării. Nicio lege nu va face să avem mai mulți bani acum. Pentru asta trebuie să investim mai mult, să atragem bani europeni, să construim autostrăzi, să ajutăm IMM-urile





România TV: Vorbeați de măsuri de protecție a votanților. Accesul persoanelor cu febră se va face într-o cabină specială. Ați cerut lămuriri? Ați discutat o alternativă, urna mobilă?





Klaus Iohannis: Am discutat această chestiune, este o situație foarte specială și întreaga pandemie mă îngrijorează. Soluția menționată de dvs cu o cabină special destinată persoanelor cu simptome este cea în discuție, va fi discutată cu specialiștii. Și aici a nevoie de foarte multă atenție, trebuie să avem cu toții grijă de noi și de ceilalți, trebuiesc luate măsuri.







Știri diaspora.ro: Considerați că depesidarea prin absorbție în PNL e un succes?





Klaus Iohannis: Sunt cazuri excepționale, mi-am exprima opinia și s-a cam terminat, dacă ați observat cumva. Vă spun că s-a cam terminat