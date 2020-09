Ambasadorul României în Belarus şi alţi diplomaţi europeni au mers la locuința scriitoarei Svetlana Alexievici, hărţuită de autorităţi

LT ambassador in #Belarus A. Pulokas, alongside w/other EU ambassadors, is currently visiting the Nobel prize laureate S. Alexievich in her apartment to protect her from possible detention. She is the last member of the BY Coord. Council who has not been detained/forced to leave. pic.twitter.com/W7fKW2xDBd — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) September 9, 2020

#Belarus No rules and no limits. Sviatlana #Alexievich, the Nobel laureate, asked journalists to come to her apartment in #Minsk, because she gets calls from unknown numbers and somebody tries to get to her apartment. pic.twitter.com/uEB9UKdJnV — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 9, 2020

As instructed, RO Ambassador 2 #Belarus, together w/other EU colleagues, visited 2day t/Nobel Prize winner Svetlana Alexievich @ her residence. She has raised her voice 4 democracy 2 ensure a better future 4 Belarusians. We urge #Belarusian authorities to stop harrasing her — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) September 9, 2020

„Am primit informaţii că persoane necunoscute au sunat la uşa apartamentului ei, probabil securitatea sau reprezentanţi ai poliţiei. Am decis că este ameninţată cu detenţia, având în vedere că Svetlana Alexievici este ultimul membru al Consiliului de Coordonare care nu a fost reţinut sau nu a părăsit Belarusul”, a declarat ambasadorul lituanian Andrius Pulokas, potrivit lrt.lt, scrie News.ro. El a spus că Alexievici este bine şi că este hotărâtă să rămână în ţară.După incident, Alexievici a chemat jurnaliştii la locuința sa, scrie BBC. La reședința scriitoarei au mers și diplomați din statele membre UE. Ministrul de Externe al Suediei, Ann Linde, a postat pe Twitter o imagine în care scriitoarea apare alături de diplomaţii veniţi să o sprijine.Printre oficialii străini care au mers la Svetlana Alexievici se numără și ambasadorul României în Belarus, Viorel Moşanu.„Conform instrucţiunilor, ambasadorul României în Belarus, împreună cu alţi colegi din UE, a vizitat-o astăzi pe laureata Nobel Svetlana Alexievici la reşedinţa ei. Ea a vorbit în sprijinul democraţiei pentru un viitor mai buni al bieloruşilor. Cerem autorităţilor din belarus să înceteze să o hărţuiască”, a scris pe Twitter ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu.Svetlana Alexievici este membru al prezidiului Consiliului de Coordonare al opoziţiei din Belarus. În 26 august, ea a fost convocată de Comitetul Bielorus de Investigaţii şi a refuzat să depună mărturie într-un caz penal deschis de regim împotriva Conisliului de Coordonare.Guvernul din Belarus a început o acţiune de reprimare a opozanţilor după protestele de amploare care au izbucnit în urma alegerilor prezidenţiale din luna august. Uniunea Europeană a anunţat că nu recunoaşte rezultatul scrutinului în care Alexandr Lukaşenko a fost desemnat câştigător cu aproximativ 80% din voturi.Principalul rival al lui Lukaşenko, Svetlana Tihanovskaia, a fost nevoită să părăsească ţara şi se află în exil în Lituania. În 14 septembrie, Lukaşenko urmează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin, care şi-a exprimat şi oferit în mai multe rânduri sprijinul.