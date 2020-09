Michelle Obama: Au fost momente când îmi venea să-l arunc pe Barack pe fereastră

Michelle a povestit despre tinerețe și, în mod special, despre perioada în care cele două fete erau foarte mici, perioadă în care au abandonat relația de cuplu, luptându-se cu oboseala, stresul și încercarea de a-și împărți sarcinile de părinte.“Trebuie să fii conștient că vor exista momente, lungi perioade de timp, când nu vă suportați... Am spus asta sub formă de glumă în turneul de promovare a cărții (”Povestea mea”, carte autobiografică lansată acum un an de fosta primă doamnă a Americii-n.red)”.“Au fost momente în care voiam să-l arunc pe Barack pe fereastră. Și spun asta pentru că trebuie să fii conștient că emoțiile vor fi intense. Dar asta nu înseamnă că te dai bătut. Și astfel de perioade pot dura multă vreme, pot dura ani întregi”, a mai comentat Michelle Obama, potrivit The Guardian Tocmai pentru că nu se vorbește deschis despre astfel de lucruri îi face pe cei mai tineri să fie tentați să abandoneze mariajul, gândindu-se că toate dificultățile indică faptul că ei sunt de vină, că relația lor nu funcționează, a mai explicat fosta primă doamnă.“Vreau doar să vă spun, uite cum stau lucrurile, dacă asta ar distruge o căsnicie, atunci eu și Barack ne-a fi despărțit de mai multe ori de-a lungul mariajului nostru, însă avem un mariaj foarte puternic. Și dacă aș fi renunțat, dacă aș fi plecat atunci când ne-a fost greu, aș fi ratat toată frumusețea care a existat”, a mai comentat ea.Cuplul s-a cunoscut în 1989 și va sărbători luna viitoare 28 de ani de la căsătorie.“Dacă te uiți a o echipă de basketball, oamenii cu care vrei să câștigi, atunci, în primul rând vrei ca fiecare membru al echipei să fie puternic...Dacă privești o căsătorie ca pe o echipă adevărată, vrei ca al tău coechipier să fie un învingător, îl vrei pe James LeBron”, mai susține ea.Michelle Obama a mai recunoscut că, deși nu ar schimba nimic în ceea ce privește fiicele sale, apariția copiilor, după ce a avut robeleme de fertilitate, a modificat dramatic dinamica cuplului.”Copiii pot da peste cap o căsnicie”, a mai declarat Michelle Obama.“Trebuia să fiu aici, trebuia să ajung dincolo, era vorba despre trupul meu, soțul meu era în vervă, continua să-și trăiască viața...ceea ce făcea ca resentimentele să se acumuleze..te întrebi ce s-a întâmplat cu cel mai bun prieten al meu? Ce s-a întâmplat cu echipa, ce face la sală, cine este la sală? Cum naiba de ești la sală când eu am varză pe piept”, a mai comentat ea.