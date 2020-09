Drive-in Cinema, acasă la Regina Elizabeth. Nu vor lipsi popcornul și băuturile răcoritoare

Regina Elizabeth (The Royal Family- facebook)

Începând din 25 septembrie, reşedinţa privată a Reginei Elizabeth a II-a, amenajată pe o suprafaţă de aproximativ 8.000 de hectare, va găzdui proiecţii ale unor filme premiate de diverse asociaţii cinematografice, precum "1917", "A Star Is Born", "Bohemian Rhapsody", dar și clasicul ”Grease”."1917", un film de război regizat de Sam Mendes şi recompensat cu trei premii Oscar, va deschide seria de proiecţii pe 25 septembrie la ora locală 17:00 şi va fi urmat în aceeaşi zi, de la ora 21:00, de filmul "Rocketman", o peliculă biografică dedicată cântăreţului Elton John, în care rolul principal este jucat de Taron Egerton.În următoarele două zile vor fi proiectate câte trei lungmetraje. Astfel, filmul animat "Toy Story", produs de studioul Pixar, va deschide evenimentul din 26 septembrie, începând de la ora 13:00, şi va fi urmat de musicalul "The Greatest Showman", cu Hugh Jackman, de la ora 15:00, şi de "Bohemian Rhapsody", drama biografică dedicată trupei Queen şi solistului acesteia, Freddie Mercury, de la ora 21:00.Ultima zi a evenimentului, 27 septembrie, va menţine în program tematica muzicală, prin filme clasice şi titluri noi. Filmul de animaţie "Moana", produs de studioul Disney, va fi difuzat de la ora 13:00, o peliculă clasică a anilor 1970 - musicalul "Grease" - va beneficia de o proiecţie la ora 17:00, iar "A Star Is Born", un film cu Bradley Cooper şi Lady Gaga, premiat cu Oscar, va închide această serie de proiecţii şi va fi difuzat de la ora 21:00.Biletele au preţuri care încep de la 32,5 lire sterline, iar vizitatorii vor putea să plătească o taxă suplimentară de 7,5 lire sterline, care le oferă dreptul să amplaseze lângă vehiculele lor câte o masă, scaune şi coşuleţe cu popcorn.Fiecare vehicul va fi parcat în spaţii special rezervate, distanţate între ele, iar spectatorii vor putea să audă dialogurile şi coloanele sonore folosind un transmiţător care trebuie amplasat în interiorul vehiculelor, potrivit sursei citate de Agerpres.Vor fi disponibile şi micile concesii de care se bucură spectatorii în cinematografele tradiţionale, precum popcorn, băuturi răcoritoare şi cocktailuri, iar vânzători ambulanţi care comercializează diverse preparate alimentare vor circula printre vehicule în timpul proiecţiilor.