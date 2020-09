Sindicatul polițiștilor Europol: Bode minte cu nerușinare. Șoferul SPP cere acordul demnitarului pentru orice acțiune / După ce ne-ați spus că nu ați auzit sirenele, nu ați văzut manevrele de depășire, ne spuneți și nouă ce fumați?

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Bode





Accidentul a avut loc duminică în localitatea Drăganu din județul Argeș.

"Din verificările făcute de polițiștii Serviciului Rutier Argeș s-a stabilit că un autoturism Volkswagen Touareg care circula dinspre Vâlcea spre Pitesti, pe contrasens, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar din sens opus, în condițiile efectuării unei depășiri neregulamentare. În urma evenimentului rutier au fost răniți șoferul primei mașini și o pasageră din al doilea autovehicul - o femeie de cetățenie poloneză. Și șoferul acestei mașini este tot de cetățenie poloneză.

Ambele persoane care au suferit leziuni au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi necesară transportarea acestora la spital", a explicat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Argeș.

Autoturismul Volkswagen Touareg implicat în accident și în care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, era condus de un angajat al SPP, iar mașina aparține Serviciului de Protecție și Pază.

Un motociclist aflat în trafic a filmat mașina oficialului în timp ce depășea o coloană de mașini aflate în trafic, pe linie continuă și a făcut publice imaginile. El a surprins și momentul în care este depășit de mașina oficială, auzindu-se zgomot de sirenă. Autoturismul a depășit mașină după mașină, pe linie continuă, pe un pod, cel mai probabil în localitate. Mașina în care se afla Bode a mers și pe contrasens, tot pe pod și tot pe linie continuă. Filmarea postată pe Youtube este întreruptă la un moment dat, dar filmulețul continuă cu imagini de la locul accidentului.

„Ministrul Bode minte cu nerușinare atunci când spune că nu știa ca Touaregul cu care se deplasa avea in funcțiune semnalele acustice și luminoase sau când afirmă că nu el l-a pus pe șoferul SPP să circule cu viteză și să încalce regulile de circulație care au dus la accidentul cu victimă de pe raza jud. Argeș. Vă spunem noi că șoferul SPP cere acordul demnitarului pentru orice acțiune, inclusiv pentru traseul pe care urmează să se deplaseze. Spp-istul este o victimă și va răspunde personal pentru aroganța lui Bode și pentru faptul că a acceptat să încalce legea la solicitarea lui”, se arată într-o postare pe Facebook a Sindicatului.Potrivit sursei citate, cazul Bode are același tipar precum al lui Gabriel Oprea, când polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața, dechizând coloana fostului vicepremier și ministru de Interne.„ În aceleași condiții a murit și Bogdan Gigină, care a gonit cu viteză pentru a elibera calea ministrului Oprea, nu pentru că i s-a cerut, ci pentru că se plictisea în vreo intersecție. Să fim serioși! Vedem același tipar. Tăcere, tentativă de mușamalizare și la câteva zile, la presiunea opiniei publice, o poveste cusută cu ață albă. Totul pentru a salva aparența unui Guvern "integru" care fumează în Palatul Victoriei, își trimite subordonații să se întâlnească noaptea cu interlopii pentru a negocia legea sau se folosesc de funcție pentru a fi deasupra proștilor care respectă regulile de circulație. Totuși, dl Bode, după ce ne-ați spus că nu ați auzit sirenele Touareg-ului și nici nu ați văzut manevrele de depășire în mare viteză, nu ne spuneți și nouă ce fumați sau ce culoare au pastilele care vă aduc în starea aceasta de Nirvana?”, se mai arată în postare. La aproape o săptămână după ce mașina oficială i-a fost implicată într-un accident rutier, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a dat vineri primele explicații publice, susținând că „șoferul SPP este singurul responsabil de traseu și aducerea la destinație a demnitarului”. „Demnitarul nu are dreptul să-i spună șoferului să meargă mai tare sau mai încet, să folosească sau nu semnalele acustice și luminoase”, a spus Bode, precizând că în momentul accidentului „se odihnea” pe bancheta din spate.