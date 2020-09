Dezvăluirea unei foste consiliere: Kim Jong Un mi-a făcut cu ochiul! Trump: S-a dat la tine al naibii!

“Kim Jong-un s-a dat la tine!”, a glumit încântat președintele Trump, potrivit unei cărți de memorii. ”Chiar a făcut-o. S-a dat la tine al naibii!”.”Speaking for Myself” va fi lansată de Sanders săptămâna viitoare, însă The Guardian a intrat în posesia unui exemplar al cărții.Cartea nu este nici relatarea unui fost angajat al Casei Albe, nici povestea unui membru ostil al familiei Trump, ci mai curând relatarea unuia dintre cei mai fideli susținători ai președintelui care încearcă să obțină un nou mandat în alegerile din 3 noiembrie.Despre incident, Sanders povestește că scena s-a consumat la summit-ul de la Singapore, cei doi lideri discutând și despre lucruri mai curând frivole, inclusiv despre sport și fotbal feminin.În acel moment al discuției, Sanders spune ”mi-am ridicat privirea și am observat că Kim se uita fix la mine. Ne-am privit direct în ochi, iar Kim a dat din cap și mi s-a părut că mi-a făcut cu ochiul. Eram șocată. Am privit repede în jos și am continuat să iau notițe. Nu puteam să mă gândesc decât la asta: Ce s-a întâmplat? Este posibil ca Kim Jong-un să mă fi remarcat!?’”Mai târziu, în drum spre aeroport, în limuzina prezidențială ”Bestia”, Sanders a abordat ”subiectul” cu Trump și șeful cancelariei de atunci John Kelly. “Kim Jong-un s-a dat la tine. Chiar s-a dat la tine al naibii”, a reacționat Trump.