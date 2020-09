Marcel Vela despre demisia şefului Poliţiei Române: „Decizia corectă” / Chestorul Eduard Mirițescu, numit interimar

„Este decizia corectă, pe care am convenit-o, astfel încât imaginea şi credibilitatea Poliţiei Române să nu fie afectate sau puse sub semnul întrebării. În urma discuţiei pe care am avut-o, domnia sa a achiesat să se retragă din funcţia de inspector general, precizând faptul că îşi doreşte să continue munca de poliţie şi să îşi îndeplinească atribuţiile de ofiţer. Poliţia Română are nevoie acum să se concentreze exclusiv asupra problemelor pe care le are în atribuţii, adică aplicarea cu fermitate a legii şi eliminarea oricărui act de perturbare a acestei activităţi”, afirmă ministrul de Interne Marcel Vela, potrivit unui comunicat de presă difuzat marți seară de MAI.El a precizat că, pentru a asigura continuitatea în actul de management al acestei instituţii importante a Ministerului Afacerilor Interne, a decis ca inspectorul general adjunct, chestor de poliţie Eduard Miriţescu, din funcţia pe care o deţine, să exercite temporar comanda Poliţiei Române până la numirea unui ofiţer care să preia această funcţie şi responsabilitate.„Nu m-am grăbit să numesc astăzi un înlocuitor al inspectorului general al Poliţiei Române pentru că îmi doresc să identific, împreună cu echipa de la Ministerul Afacerilor Interne, cea mai potrivită persoană pentru a putea reforma din temelii Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru a putea continua programele de înzestrare a poliţiştilor şi pentru a fi capabilă să exercite un act managerial corespunzător pentru o instituţie de nivel european care să ofere cetăţenilor siguranţă şi încredere. Vă asigur că, în cel mai scurt timp, va fi epuizat acest interimat la nivelul conducerii Poliţiei Române”, a mai spus Vela.Anunțul are loc în contextul scandalului generat de întâlnirea șefului IGPR cu membri ai clanului Duduianu, în noaptea de 8 spre 9 august, înainte de înmormântarea fostului lider al grupării.