Ce caută un suedez „boem incurabil”, fără acte şi fără bani, într-un oraş din județul Galați

Suedezul a apărut în urmă cu câteva zile în oraşul Târgu Bujor din judeţul Galaţi. Poliţiştii l-au luat la întrebări deoarece a dormit în parcuri şi în scări de bloc.Bărbatul nu este considerat periculos, aşa că a fost lăsat liber, deşi nu are acte de identitate şi bani și susține că este într-o misiune religioasă și vrea să ajungă în Ucraina.Ambasada Suediei în România îi cunoaşte situaţia, dar nu-l poate ajuta decât dacă bărbatul solicită asistenţă.„La noi a stat câteva zile. A dormit pe unde a apucat, prin scări de bloc, în parc, dar nu a făcut probleme. Eu l-am văzut şi am sunat la Poliţie ca să-l verifice. Nu are documente, are în jur de 45 de ani, nu-i periculos, pare a fi un boem incurabil. Poliţiştii mi-au spus că a mai fost identificat la Constanta. El susţine că are o misiune religioasă şi vrea să plece în Ucraina. Misiunea diplomatică suedeză din România ştie despre el, se pare că şi-a pierdut actele în România şi este dreptul lui să-şi facă documentele când vrea”, a explicat pentru Mediafax primarul oraşului Târgu Bujor, Laurenţiu Gîdei.Deoarece nu are documente, suedezul nu va putea intra în Ucraina. Dacă va încerca să treacă fraudulos frontiera, el ar putea avea probleme cu autorităţile din ţara vecină.