VIDEO Elon Musk și cei trei purceluși: Miliardarul a prezentat proiectul care vizează implantarea de cipuri în creier

Înfiinţată în 2016 de Elon Musk, CEO-ul Tesla Inc. şi SpaceX, compania Neuralink, cu sediul la San Francisco, doreşte să realizeze implanturi cu interfeţe creier-computer wireless, care includ mii de electrozi, în cel mai complex organ al corpului uman, pentru a contribui la vindecarea unor maladii neurologice - precum Alzheimer, demenţă -, unor vătămări ale măduvei spinării, şi, în etapa finală, să conecteze organismul uman la inteligenţa artificială (AI)."Un dispozitiv implantabil poate de fapt să rezolve aceste probleme", a declarat Elon Musk într-o transmisiune online, potrivit Agerpres, menţionând mai multe afecţiuni, precum pierderile de memorie, deficienţele auditive, depresia şi insomnia.Elon Musk nu a prezentat un calendar pentru aceste tratamente, lăsând astfel impresia că a făcut un pas înapoi faţă de declaraţiile sale precedente, când a afirmat că testele pe oameni ar putea să înceapă până la sfârşitul acestui an.Primele studii clinice organizate de Neuralink pe un grup restrâns de pacienţi umani ar viza tratarea paraliziei sau a paraplegiei, a afirmat coordonatorul departamentului de chirurgie din cadrul acestei companii, medicul Matthew MacDougall.Mai mulţi experţi în ştiinţe neuronale, neafiliaţi companiei Neuralink, au spus că prezentarea de vineri indică faptul că acest start-up a făcut progrese importante, dar au avertizat în legătură cu necesitatea realizării unor studii mai ample.Elon Musk a spus că prezentarea de vineri a fost "o demonstraţie a celor trei purceluşi". Gertrude, un porc ce are un cip Neuralink implantat în partea din creierul său care controlează funcţiile nasului, a necesitat câteva îndemnuri din partea lui Elon Musk pentru a apărea în faţa camerelor de filmat, dar, în cele din urmă, a început să mănânce alimente aşezate pe un scaun şi să adulmece un snop de paie, declanşând apariţia unor curbe sinusoidale pe un grafic care monitoriza activitatea neuronală a animalului.Elon Musk a spus că Neuralink deţine în laboratoarele sale trei porci care au două implanturi fiecare şi a dezvăluit că experţii companiei i-au implantat unui alt porc un singur cip.Toate aceste animale sunt "sănătoase, fericite şi imposibil de deosebit de un porc obişnuit", a precizat antreprenorul sud-african. El a mai spus că specialiştii de la Neuralink au previzionat "cu mare acurateţe" mişcările picioarelor unui porc aşezat pe o bandă de alergare, folosind datele transmise de un astfel de implant.Cipul creat de compania Neuralink are un diametru de 23 de milimetri. Anumiţi oameni de ştiinţă consideră însă că este nevoie de studii mai ample, care să determine durata de funcţionare a dispozitivului.Cipul dezvoltat de Neuralink ar putea, de asemenea, să îi ajute pe cercetători să înţeleagă mai bine bolile neurologice prin "citirea" undelor cerebrale, a explicat unul dintre experţii companiei americane în prezentarea de vineri.Elon Musk a spus că obiectivul evenimentului de vineri a fost acela de a recruta, nu de a strânge fonduri.Antreprenorul sud-african a acumulat deja o experienţă consistentă în reunirea unor experţi din domenii diverse pentru a accelera considerabil dezvoltarea unor inovaţii ce erau în trecut limitate la laboratoare academice, inclusiv pentru tehnologii care vizează rachetele spaţiale, trenurile de tip Hyperloop şi automobilele electrice, prin intermediul unor companii precum Tesla şi SpaceX.Compania Neuralink a primit fonduri de 158 de milioane de dolari, din care 100 de milioane de la Elon Musk, şi are aproximativ 100 de angajaţi. Elon Musk, care avertizează cu regularitate în privinţa riscurilor generate de inteligenţa artificială, consideră că cea mai mare realizare a cipului implantabil, dincolo de aplicaţiile sale medicale, ar fi ceea a "unei anumite simbioze cu AI, în urma căreia oamenii vor avea o extensie AI a lor înşişi".Mici dispozitive care stimulează pe cale electronică nervii şi zonele din creier pentru a trata deficienţele auditive şi boala Parkinson sunt implantate de mai multe decenii în corpurile unor pacienţi umani. Teste ce vizează implanturi cerebrale au fost de asemenea realizate pe mici grupuri de oameni care şi-au pierdut controlul asupra funcţiilor motrice din cauza unor vătămări suferite la nivelul coloanei vertebrale sau din cauza unor boli neurologice precum accidentele vasculare cerebrale.Alte companii precum Kernel, Paradromics şi NeuroPace încearcă la rândul lor să obţină progrese în domeniul materialelor revoluţionare, dispozitivelor wireless şi tehnologiilor de semnalare senzorială pentru a crea dispozitive similare celui dezvoltat de Neuralink. În plus, gigantul din domeniul aparatelor medicale Medtronic PLC produce deja implanturi cerebrale pentru a trata maladia Parkinson, tremorul esenţial şi epilepsia.