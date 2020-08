PressOne: Avalanșă de procese deschise de Academia SRI împotriva plagiatorilor cărora le-a acordat titlul de doctor în trecut

generalul (r) Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice a SRI;

generalul (r) Sorin Gabriel Cozma, fost șef al Direcției Generale de Prevenire și Combatere a Terorismului din cadrul SRI;

generalul (r) Gabriel Naghi, fost șef al Serviciului de Pază și Protecție (SPP) în perioada decembrie 2000 – decembrie 2005;

Radu Stroe, fost ministru de Interne (decembrie 2012 – ianuarie 2014);

Daniel Andrei Moldoveanu, fost consilier de stat al președintelui Traian Băsescu și fost șef al Comunității Naționale de Informații.





Nu mai puțin de 30 de procese au fost înregistrate în data de 13 iulie 2020 la Curtea de Apel București pe numele unor persoane cărora Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) le-a retras titlul de doctor în ultimul an pentru plagiat, potrivit Biroului de Presă al SRI.Alte două dosare au fost deschise de Academia SRI ulterior în data de 25 august, adică în urmă cu două zile, la o zi distanță după ce am cerut un punct de vedere de la Biroul de Presă al SRI.În total, 32 de acțiuni pentru tot atâtea cazuri de plagiat confirmate în 2019 și 2020 de CNATDCU la Academia SRI prin decizii de retragere a titlului de doctor.Demersul juridic reprezintă o noutate absolută și vine după ce un articol din Legea nr. 1/2011 a educației naționale a fost modificat în data de 21 iulie 2019 astfel încât, după ce un titlu de doctor este retras pentru plagiat, universitatea care a acordat titlul respectiv trebuie să ceară în instanță anularea diplomei de doctor într-un termen de un an.Totuși, după intrarea în vigoare a prevederii la 21 iulie 2019 și până în prezent, CNATDCU a retras pentru plagiat doar 19 titluri de doctor susținute la Academia SRI. Asta ridică semne de întrebare cu privire la restul de 13 acțiuni înregistrare în instanță.Aceste 13 acțiuni vizează titluri retrase în zilele de 11 și 15 iulie 2019, fapt care pune în discuție legalitatea acțiunilor de chemare în judecată.În plus, deși a avut la dispoziție un an întreg pentru a iniția cele 32 de acțiuni în instanță, Direcția Juridică a SRI – cea care a întocmit și înaintat acțiunile de chemare în judecată – a depus actele chiar la limita de împlinire a termenului de un an. Dacă ar fi întârziat câteva zile, unele dintre acțiuni ar fi fost tardive, notează sursa citată.Printre cei chemați în judecată pentru a li se anula diploma de doctor după ce au fost declarați plagiatori de către CNATDCU se numără nume grele în comunitatea de intelligence și securitate din România: