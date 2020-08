Ministerul Justiției, răspuns pentru Iohannis: Proiectele reparatorii ale legilor justiției vor fi lansate în dezbatere publică în septembrie

Ministerul Justiției susține că va lansa în dezbatere publică proiectele reparatorii ale legilor justiției în cursul lunii septembrie. Anunțul a fost făcut la scurt timp de la declarațiile președintelui Iohannis, care a spus că are "mari speranțe" că în această toamnă vom avea proiectele care să repare legile justiției "ciuntite" de PSD.

Ministerul Justiției susține, de asemenea, că, pe lângă legile justiției, vor fi puse în dezbatere publică și alte legi importante pentru sistemul judiciar, tot în luna septembrie.

Anunțul postat pe Facebook de Ministerul Justiției, după declarațiile lui Iohannis:

"Ministerul Justiției salută declarația Președintelui Iohannis privind legile justiției! Ministerul Justiției va lansa proiectele reparatorii ale legilor justiției în dezbatere publică în cursul lunii septembrie. Pe lângă legile justiției, vor fi puse în dezbatere publică și alte legi importante pentru sistemul judiciar, tot în luna septembrie".

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat miercuri seară, în conferința de presă, pe ce se fundamentează încrederea exprimată în justiție și ce le spune românilor care văd că Dosarul Revoluției și al Mineriadei trenează, Dosarul 10 august a fost clasat, iar marii infractori pleacă din țară.





Președintele a spus că are toată încrederea că justiția își va face treaba și că se așteaptă să se lucreze astfel încât cei vinovați că plătească în timp util. "Și eu am fost nemulțumit că acele dosare au rămas mari restanțe ale justiției de la noi", a afirmat Iohannis.





El a invocat legile justiției, ciuntite de PSD, care a încercat să controleze justiția, și a spus că așteaptă proiectele de corectare a acestor acte normative.

"Legile încă nu au fost corectate și în acest sens am avut solicitarea către Guvern și am discutat cu ministrul Justiției să se apuce de niște proiecte care să repare legile justiției. Am mari speranțe că în această toamnă vom avea proiectele care vin să repare legile justiției și care să redea demnitate judecătorilor și procurorilor", a declarat Iohannis.