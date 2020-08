VIDEO LIVETEXT Klaus Iohannis, conferință de presă: Sunt țări care au organizat alegeri în pandemie fără impact negativ. Dacă sunt înțelese măsurile speciale, riscul poate fi redus / Apel la responsabilitate către candidați

Președintele Klaus Iohannis susține o conferință de presă, miercuri, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.



Pe 27 august începe campania electorală pentru alegerile locale

E prima oară când se desfășoară în condiții excepționale

O premieră pe care nu și-a dorit-o nimeni dar la care trebuie să ne adaptăm cât mai repede cu putință

Organizarea scrutinului în siguranță este posibilă dacă vom respecta cu toții un set de reguli



Un scenariu cu risc zero nu există, dar dacă toate măsurile speciale sunt aplicate riscul poate fi redus la un minim

Am cerut guvernului o campanie de informare cu privire la aceste proceduri pentru ca toată lumea să știe ce trebuie să facă, ce e permis și ce nu e permis

Fac un apel la responsabilitate, și mă adresez în special candidaților: respectați toate aceste reguli și nu îi expuneți pe oameni pericolului infectării

Orice încălcare a normelor va trebuie drastic sancționată

Alegeri absența unei campanii, fie ea și atipică, nu pot fi imaginate,

Alegerile sunt fundamentul democrației, democrația nu poate fi suspendată fiindcă ea ne garantează toate drepturile și libertățile

Alegerile locale au fost deja amânate

Acum știm care sunt măsurile de protecție care limitează propagarea coronavirusului

Mă refer la principalele reguli, purtatul măștii, păstrarea distanței, igiena mâinilor, cărora li se vor adăuga și norme specifice perioadei electorale

Dragi români e important ca voi să decideți cine va conduce comunitatea în care trăiți

E esențial să facem tot ce ținem de noi pentru ca și democrația să fie protejată în această perioadă dificilă

Printre efectele nocive ale pandemiei nu trebuie să lăsăm să se adauge un deficit de legitimitate a aleșilor

Întrebări din partea presei





Industria HORECA cere deschiderea restaurantelor din 1 septembrie





Klaus Iohannis: Pot să vă dau câteva informații noi. Sunt două domenii în care consider că e important să se reia activitatea atât cât se poate în condiții de siguranță. Primul sector, la care țin foarte mult, e zona culturală. Teatrele și cinematografele se vor putea deschide probabil din 1 septembrie, în condiții speciale de siguranță, cu locuri libere între spectatori, cu mască, cu respectarea condițiilor care vor fi stabilite. Dar cred că e important ca acolo unde condițiile permit să se reia actul de cultură. Ce am fi fără cultură? Al doilea sector în suferință, și unde e bine să se reia activitatea unde se poate, e sectorul HORECA; în special funcționarea restaurantelor în interior. Vremea se răcește, după un timp nu se vor mai putea folosi terasele. După 1 septembrie, în anumite condiții restaurantele se pot deschide în interior. Nu vor putea fi folosite toate mesele. Specialiștii vor stabili probabil mâine un prag care decide riscul de infectare și unde va fi depășit se va restricționa funcționarea restaurantelor în interior. Cred că aceste două sectoare sunt importante, cred că după ce am învățat cum să ne comportăm în pandemie putem face acest pas. Evident nu ne întoarcem la normalitate, se vor respecta regulile, normele, dar e bine să se reia funcționarea unde e posibil





Veți merge la restaurant? Ați sfătuit-o pe soția dvs, cadru didactic, ceva când se va întoarce la catedră?





Klaus Iohannis: Concediu nu am avut, nu am fost în locații publice. Da, soția mea Carmen e cadru didactic, va merge la școală și va respecta evident toate măsurile de siguranță.





Marcel CIolacu a anunțat votarea moțiunii de cenzură în 31 august. Veți negocia cu liderii partidelor pentru ca moțiunea s nu treacă?





Klaus Iohannis: Este prima moțiune care se depune în sesiune extraordinară, cam în bătaie de joc din partea PSD. Cred că toată lumea își dă seama de ce nu trebuie să treacă moțiunea. Avem alegeri în câteva luni, probabil la începutul lui decembrie. Chiar nu cred că PSD își imaginează sau dorește să preia guvernarea, cred că își dorește pur și simplu să arunce țara în aer. Sper să fie suficientă înțelepciune în Parlament să nu treacă această moțiune, izvorâtă din cinismul PSD-ist





Cum comentați imaginile cu șefi ai poliției la negocieri cu membrii clanului Duduianu? Cereți demisia ministrului de Interne?





Klaus Iohannis: Cred că aceste chestiuni pot fi explicate cel mai bine de cei în cauză și cred că atunci se vor lămuri lucrurile și în spațiul public.





Ce justifică acum redeschiderea restaurantelor?





Klaus Iohannis: Această epidemie e în continuă evoluție. Vara se termină și trebuie să ne punem foarte serios problema și pentru sectorul HORECA, eu îmi doresc să supraviețuiască. Acum credem că e momentul să acționăm concret, acolo unde se poate, în condiții de siguranță.





Pe ce se fundamentează încrederea dvs în Justiție? Dosarul Revoluției și Mineriadei sunt blocate de 30 de ani, infractori celebri fug din țară, averile marilor corupți nu sunt confiscate. Există intenția de a se lucra la un plan coerent pentru a se repara ce e viciat în justiție?







Klaus Iohannis: Am toată încrederea că Justiția își va face treaba. Mă aștept și eu să se lucreze astfel încât cei vinovați să plătească în timp util. Și eu am fost nemulțumit că acele mari dosare au rămas mari restanțe. Aici avem un punct foarte sensibil legile justiției au fost ciuntite de PSD, care au încercat să controleze justiția, dar legile încă nu au fost corectate. Am avut solicitarea spre guvern să se apuce de niște proiecte prin care să repare legile justiției. Am mari speranțe că în această toamnă deja vom avea proiectele care să repare legile justiției și care să redea demnitate judecătorilor și procurorilor





Despre negocierile dintre șefii poliției cu clanul Dudianu. Ați cerut vreo explicație ministrului de Interne? La nivel național e un fenomen această cârdășie?





Klaus Iohannis: Am cerut explicații ministrului cu mult timp înainte să se publice. Am primit explicațiile, dar nu este rolul meu să explic în detaliu. E nevoie de explicații clare și publice din partea șefilor din MAI. Le voi solicita să explice public despre ce a fost vorba





Cum explicați că tocmai profesorii nu au dreptul la măști gratuite?





Klaus Iohannis: Așa s-au gândit guvernanții, bănuiesc că pur și simplu nu există fonduri suficiente, dar din ce am discutat cu foști colegi, nu mi se pare că e o problemă extremă, profesorii și elevii vor merge cu măști procurate de ei





Cum se ca confirma identitatea votantului, dacă acesta este cu masca pe față?





Klaus Iohannis: S-a elaborat un regulament, el va fi aprobat și chestiunile vor fi clarificate până în 27 septembrie





Sunteți îngrijorat că va fi o prezență scăzută la alegeri?







Klaus Iohannis: Da, mi-aș fi dorit primari în două tururi, dar sondajele și simulările nu au arătat o scădere îngrijorătoare a intenției de participare la vot. Nu avem semnale că putem să ne confruntăm cu un absenteism grav.





Redeschiderea școlilor, teatrelor și cinematografelor ar putea conduce la o creștere a numărului de cazuri. Ați luat în calcul un astfel de scenariu? Se poate reveni la starea de urgență?





Klaus Iohannis: După măsurile care au fost luate după acel vid legislativ, lucrurile nu au revenit la normal, dar avem cel puțin o creștere liniară, lucrurile sunt cât de cât sub control. Probabil nu vom avea creșteri foarte importante la numărul de infectări







Specialiștii se tem că virusul ar putea fi transmis de copii la persoanele vulnerabile. Se ia în calcul ca la aceste familii mersul la școală să fie opțional?





Klaus Iohannis: Încă se lucrează la amendarea legii 55, vom avea și normele în următoarele zile. E clar că trebuie să avem grijă, respectarea distanțării, portul măștii, respectarea riguroasă a igienei





Ați condamnat în două rânduri traseismul politic. Un fost membru ALDE e cooptat acum în guvernul Orban. De ce susțineți un guvern care face astfel de racolări?







Klaus Iohannis: Asta cu susținerea cred că putem să punem în paranteză, guvernul își face numirile așa cum crede. Că veni vorba de trasesm, fac și eu o remarcă. În ultima vreme majoritatea articolelor acuză PNL de traseism, dar patentul la traseism este la PSD, care în 2014 a legiferat prin OUG traseismul