Cea mai bună ofertă LAST MINUTE din vara aceasta vă aduce o reducere de până la 30% pentru înscriere la LINK Academy

Articol susținut de LINK Academy

Grăbiți-vă, această ofertă extraordinară durează doar până pe 31 august! Înscrieți-vă aici Pandemia de coronavirus nu a stricat doar multe planuri pentru concediu. Companiile care au avut succes până ieri, se închid, mulți oameni au rămas fără job, iar mulți lucrează doar pentru o parte din salariul de dinainte. În același timp, angajații în sectorul IT nu trebuie să-și facă griji - toate cercetările anticipează o creștere sigură a joburilor din acest domeniu, iar salariile sunt în continuare printre cele mai mari.Experții IT câștigă și câteva salarii lunarii medii (chiar și începătorii câștigă în jur de două salarii și jumătate lunare medii) și nu trebuie să aștepte un job - jobul îi așteaptă pe ei.De aceea, LINK Academy, școala internațională de IT care deja de ani de zile școlarizează cu succes personalul pentru cele mai bine plătite joburi din zilele noastre, a decis ca pentru vara aceasta să pregătească o ofertă specială Last minute, care, cu o economie mare, vă oferă posibilitatea ca și voi să pășiți în lumea IT interesantă în doar 12 luni de școlarizare.Ofertele de angajare în domeniile tehnologiei informației cresc în mod constant, așadar, în prezent, fiecare al cincilea anunț este destinat experților IT. O astfel de statistică arată cel mai bine că oricine are cunoștințele necesare și abilități practice își poate găsi un job foarte ușor și poate începe să câștige foarte bine.Deși mulți cred că pentru a lucra în sectorul IT este nevoie de facultate, în realitate nu este cazul. În jur de 70% dintre programatori (cel mai bine plătiți experți IT) din lume nu au terminat o facultate în acest domeniu. Pentru lucrul în IT, cele mai importante sunt cunoștințele practice, pe care le poate dobândi oricine, indiferent de experiența avută.Viitorii experți în IT la LINK Academy pot alege unul din cele mai importante 6 programe de școlarizare. În funcție de domeniul IT care îi interesează și atrage cel mai mult, cursanții pot alege: programare, administrare de rețea, design, IT business, Design 3D și CAD, sau totuși dezvoltarea aplicațiilor mobile. Orice ați alege, nu veți da greș, deoarece fiecare dintre aceste ocupații garantează un job foarte bun și câștiguri mari - încă de la început.Dacă alegeți școlarizarea la LINK Academy, alegeți și modul de frecventare a cursurilor - din clasă sau de acasă. Cursurile în clasă sunt bazate pe minimul de teorie și maximul de practică. Studiul se bazează pe taskuri și proiecte cu care vă pregătiți foarte repede pentru a face singur munca de viitor.Cursurile se desfășoară la București, de 2 până la 3 ori pe săptămână, a câte 4 ore. Fiecare cursant are propriul calculator pe care își rezolvă taskurile independent.Dacă vă place să aveți libertate mai mare în studiu, sau nu vreți să veniți la curs, toate cunoștințele și abilitățile, dar și diplome profitabile le puteți obține învățând online – din orice oraș, orice țară, cu ajutorul unicului LINK Academy Distance Learning System, care se dezvoltă de peste 20 de ani. Studiul online include lecții și materiale online, cursuri live stream, tutoriale audio și video, contact cu coordonatori în timp real, teste interactive pentru verificarea cunoștințelor… Ca și cum ați fi prezenți în clasă. Este suficient să aveți un calculator și internet.LINK Academy este singura instituție din țară care deține toate autorizațiile departamentului Cambridge pentru examene internaționale și de la patru companii globale de IT pentru pregătirea cursanților după programul avansat pentru tehnologia de calculator.Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk, Cisco, MikroTik și Cambridge sunt câteva dintre numeroasele certificări pe care le puteți obține gratuit în urma școlarizării la LINK Academy. Acestea vor prezenta o garanție a cunoștințelor și va fi un bilet sigur pentru călătoria voastră de succes în IT.Astfel, acesta este doar unul dintre numeroase beneficii avute în cadrul școlarizării. Vedeți ce mai obțineți Dacă alegeți ca în anul următor să investiți în școlarizarea la LINK Academy, deja din vara următoare veți lucra la primele voastre proiecte adevărate și vă veți bucura de realizările muncii voastre, având în vedere că mulți cursanți LINK Academy încep să câștige deja din timpul școlarizării.Gândiți-vă bine. Cea mai bună ofertă Last minute pe care o puteți alege vara aceasta este cea care vă va oferi posibilitatea de a păși către un viitor sigur al unui expert în IT foarte bine plătit.Grăbiți-vă, numărul de locuri disponibile este limitat!