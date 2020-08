Ministrul Muncii, după controlul ITM la șantierul din Berceni: Este necesar un sistem mai riguros de contorizare a orelor suplimentare

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat că este necesar un sistem mult mai riguros de contorizare a orelor suplimentare de muncă, precum contorizare electronică, întrebată fiind despre rezultatele controlului efectuat de Inspectoratul Teritorial de Muncă în cazul muncitorilor infectaţi cu noul coronavirus pe un şantier din Capitală, relatează Agerpres.

"În ceea ce ne priveşte, conform atribuţiilor pe care le are Inspectoratul Teritorial de Muncă, am verificat pe de o parte existenţa - şi există - a contractelor de muncă cu toţi salariaţii, inclusiv cu muncitorii indieni. Ne-a atras atenţia şi, din concluziile verificărilor făcute, rezultă foarte clar faptul că este necesar un sistem mult mai riguros de contorizare a orelor suplimentare de muncă. Nu că s-ar întâmpla doar în acest şantier. Am avut o discuţie cu colegii mei şi am nişte idei, inclusiv inspirate din colaborarea cu ministrul Muncii din Germania, cu care ştiţi că suntem într-un permanent contact - pentru contorizare electronică, pentru evidenţă electronică, eventual într-o activitate pilot pe şantierele de construcţii, pentru muncitorii care lucrează. Aici contractele erau, dar nu este o evidenţă corespunzătoare orelor suplimentare", a menţionat Violeta Alexandru la TVR.

Ministrul Muncii a subliniat că Inspectoratul Teritorial de Muncă a dispus măsuri cu privire la lipsa unei instruiri prealabile cu privire la condiţiile de protecţie în perioada COVID.

"Inspectoratul Teritorial de Muncă a dispus măsuri cu privire la lipsa unei instruiri prealabile cu privire la condiţiile de protecţie în perioada COVID. Am avut punct de vedere foarte clar cu privire la condiţiile de cazare", a mai spus Violeta Alexandru.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti a sancţionat cu 13.500 de lei angajatorul muncitorilor indieni depistaţi pozitiv cu noul coronavirus pe un şantier din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, constatând încălcarea legislaţiei privind prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2.

ITM Bucureşti a finalizat, luni, acţiunea de control demarată sâmbătă seara pe şantierul unde Direcţia de Sănătate Publică a semnalat un focar de coronavirus, se precizează în comunicatul instituţiei.

Echipa de control a stabilit că toţi lucrătorii de cetăţenie indiană sunt angajaţi cu forme legale, însă angajatorul a încălcat o serie de dispoziţii privind condiţiile igienico-sanitare, printre care: dotarea necorespunzătoare cu materiale igienico-sanitare şi supraaglomerarea spaţiilor de dormit, încălcări care contravin prevederilor legislaţiei în vigoare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-C0V 2, precum şi Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006.

De asemenea, angajatorul nu a realizat, în termenul prevăzut, instruirea specifică pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV 2 şi nu a asigurat personal suficient pentru acordarea primului ajutor şi pentru implementarea măsurilor de prevenire, potrivit comunicatului ITM Bucureşti.

Prin urmare, inspectorii de muncă au dispus 11 măsuri cu realizare la termen şi au aplicat sancţiuni contravenţionale astfel: patru amenzi în cuantum de 13.500 lei şi şapte avertismente.

Angajatorul muncitorilor indieni a mai fost sancţionat şi pentru faptul că nu avea o evidenţă clară a orelor lucrate de muncitori şi pentru transmiterea cu întârziere a unor date în Revisal, menţionează ITM Bucureşti.

Controlul început de ITM Bucureşti sâmbătă a avut loc în prezenţa ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, şi a fost coordonată de inspectorul şef al ITM Bucureşti, Constantin Bujor.