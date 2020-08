Poveștile unor despărțiri, la Museum of Broken Relationships din București

Proiectul Museum of Broken Relationships este un demers internaţional de explorare şi exprimare creativă.Având spaţii expoziţionale permanente în Zagreb şi Los Angeles, Museum of Broken Relationships este un spaţiu fizic şi virtual "creat cu scopul de a împărtăşi poveşti despre felul în care iubim şi pierdem", precizează organizatorii.În fiecare an, expoziţiile Musem of Broken Relationships, ce cuprind obiecte personale donate, alături de povestea relaţiei proprietarului, sunt itinerate în întreaga lume.De altfel, luna trecută, iniţiatorii proiectului au făcut un apel către români să doneze obiecte personale care să fie incluse în expoziţia de la Bucureşti, dar şi în colecţia permanentă de la Zagreb.În Bucureşti, Museum of Broken Relationships va fi deschis din 3 septembrie până pe 17 octombrie, la Rezidenţa BRD Scena9, pe Strada "I.L. Caragiale" nr. 32.Intrarea este liberă, iar expoziţia poate fi vizitată de marţi până vineri, între orele 16,00 şi 20,00, şi în weekend, între orele 13,00 şi 20,00.Organizatorii recomandă celor interesaţi, în contextul pandemiei de COVID-19, să se programeze online, pe bit.ly/vizitareMuseumofBrokenRelationships Museum of Broken Relationships la Bucureşti este un proiect al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România şi Rezidenţa BRD Scena9.