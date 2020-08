Criza din Belarus Zeci de jurnaliști demisionează: ”Totul este numai minciună” / Lukașenko împrumută reporterii lui Putin

Președintele Belarus Aleksandr Lukașenko a declarat deja că locul lor este luat de angajați din mediile rusești. “Chiar i-am rugat pe ruși să-mi împrumute niște reporteri pentru a relata activitatea președintelui și pentru a da un exemplu de cum se face treaba bine. Îi știu pe oamenii ăștia”, a precizat el.După ce au transmis în direct imagini cu un studio gol în timpul grevei din 17 august, unii reporteri s-au întors la muncă, însă numărul celor care continuă să demisioneze este mai mare. Euronews a stat de vorbă cu unii dintre aceștia. Vadim Șundalov, 31 de ani, lucra de cinci ani la Belarus Today, însă a demisionat pe 13 august. Acum spune că a fost un ”laș” că nu a făcut-o mai devreme.“Totul se reduce la minciuni, minciuni, minciuni și iar minciuni. Nu este adevărat că 80% au votat pentru Lukașenko. Voturile au fost furate”, spune el.De când s-a alăturat echipei de la Belarus today, Șundalov a știut că va trebui să promoveze agenda guvernamentală, publicând articole scrie deja de politicieni și aprobate în prealabil de guvern."Jobul îți asigură stabilitatea financiară și te mulțumești cu asta și continui să vii la muncă. Însă anul ăsta conștiința mi-a dictat că e de ajuns”.Tânărul a decis să-și depună demisia după ce Alexander Taraikovsky a fost ucis pe 10 august, chiar în a doua noapte de proteste.Guvernul a susținut că un explozibil i-a explodat în mână, însă o înregistrare video și rănile de pe trupul bărbatului decedat, așa cum au fost ele descrise de familie, indică faptul că protestatarul ar fi fost împușcat de poliție."Nu am avut voie să relatăm despre asta. Mă simt oribil din cauza asta, din cauza minciunilor pe care le-am transmis”, a mai povestit jurnalistul.Popularul prezentator Sergei Kozlovich a demisionat și el de la postul public de televiziune BT. Ultima lui apariție tv a fost pe 10 august, a doua zi după alegerile prezidențiale, când și-a dat seama că nu mai poate continua.“Când am văzut protestele, am înțeles că noi am relatat în mod partizan. Nu pot fi de acord cu asta. Prieteni și oameni pe care-i cunosc au participat la proteste, așa că nu mai puteam continua”, a relatat el.În momentul în care a demisionat a știut că nu-i va fi ușor să mai găsească un post de prezentator de știri la cele trei canale principale. El mai spune că se teme că va fi arestat, o teamă cu care trăiește toată lumea în aceste zile.Întrebat dacă a contribuit la propaganda regimului, răspunsul este ”Da”.“Înaintea alegerilor din 9 august, mă consideram translatorul a tot ceea ce guvernul dorea să transmită publicului. Nu totul avea legătură cu politica, existau și alte puncte de vedere, dar era vorba despre poziția guvernului, și le spuneam oamenilor asta. Eram OK cu asta. Acum însă nu mai pot citi știrile în direct. Ceva s-a schimbat”, a mai comentat Kozlovich.