A treia oară n-a fost cu noroc: Demos a strâns puțin peste 1.000 de semnături și nu va participa la alegerile din București

Reprezentanții Demos au anunțat că au strâns 1.087 de semnături dintre care 455 online și 632 olografe din necesarul de 9.100 pentru validarea candidaturii la Consiliul General al Municipiului București într-o „pre-campanie scurtă și atipică, desfășurată sub amenințarea pandemiei”.Potrivit postării de pe pagina de Facebook a partidului, acesta s-a apropiat cel mai mult de atingerea pragului de semnături în Sectorul 1, acolo unde a strâns 852 de semnături din necesarul de 1.040 după ce „în ultima parte a pre-campaniei, ne-am concentrat asupra Sectorului 1”.„Din respect pentru susținători, am depus astăzi (n.r. ieri) dosarele de candidatură cu semnăturile strânse. Am avut un program asumat, cu o direcție socială și ecologică clară. Îl vom promova în continuare deși nu ne vom afla pe buletinele de vot”, anunță formațiunea.„Nu ne-am înființat pentru a strânge semnături, așa cum sistemul actual ne forțează” precizează Demos, amintind că „încă o dată, cerem modificarea legislației astfel încât partidele legal constituite și candidații independenți să se poată prezenta în fața alegătorilor pentru a le oferi opțiuni”.Aceasta este a treia tentativă a Demos de a atinge pragul necesar de semnături pentru validarea candidaturii după ce reprezentanții formațiunii nu au reușit să strângă suficiente semnături la alegerile pentru Parlamentul European din 2019 și pentru alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului trecut.