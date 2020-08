A murit actorul britanic Ben Cross -VIDEO

Născut la Londra, Ben Cross şi-a făcut debutul în 1977 în filmul de război "A Bridge Too Far", alături de Sean Connery şi Michael Caine.Remarcat în musicalul "Chicago", el a fost ales să joace în 1981 în "Chariots of Fire" rolul unui atlet evreu englez, Harold Abrahams, care se confruntă cu antisemitismul în drumul său către aurul olimpic în 1924.Filmul, rămas în memoria publicului pentru celebra melodie semnată de Vangelis, a câştigat patru Oscaruri, inclusiv cel pentru cel mai bun film, însă Ben Cross nu a fost nominalizat.Actorul, foarte activ pe scena teatrală, a preluat şi rolul tatălui lui Spock în filmul "Star Trek" din 2009, realizat de J.J. Abrams.Ben Cross a fost tatăl a doi copii, Theo şi Lauren. Fiica sa a declarat într-un mesaj postat pe Facebook că are "inima frântă" după dispariţia tatălui ei. "Era bolnav de o vreme, dar boala lui s-a agravat brusc în ultima săptămână", a adăugat ea. (sursa: Agerpres)