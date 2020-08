Sondaj: Nicușor Dan în pole position în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce șanse are Gabriela Firea / Profilul votanților celor doi candidați

Distribuție pe toate grupele de vârstă, în principal tineri cu vârste între 18 și 39 de ani (44%)

Preponderent cu studii universitare (42%) și postuniversitare (25%)

Salariat în sectorul privat – 52%

Venituri mai mari în comparație cu votanții candidatului Gabriela Firea

Procent mai mare de femei (56% dintre votanții candidatului Firea)

Mai degrabă cu vârste de peste 60 de ani (43%)

Studii liceale și postliceale (44%) și generale

Pensionari (39%) și salariați în sectorul public

Venituri mai mici decât votanții lui Nicușor Dan

Astfel, din totalul respondenților, 35% susțin că ar vota cu Nicușor Dan, 30% cu Gabriela Firea și 5% ar alege alt candidat. Două categorii relevante și numeroase sunt cea a nehotărâților (18%) și cea a celor care nu ar vota (12%).Dacă aceste două categorii sunt eliminate, Nicușor Dan are susținerea a 50% dintre votanți, iar Gabriela Firea a 42% dintre aceștia. Un candidat pe care unii bucureșteni și l-ar dori Primar General este Traian Băsescu (5%, mențiuni spontane).Luând în calcul votanții care susțin că sigur ies la vot și care au o opțiune de vot validă, atunci procentul susținătorilor lui Nicușor Dan crește la 55%. Astfel, o creștere a prezenței la vot poate determina o creștere a procentului obținut de Nicușor Dan.Nicușor Dan are cei mai mulți votanți în sectoarele 1, 2, 3, 4 și 6, în vreme ce Gabriela Firea în sectorul 5.Votanții lui Nicușor Dan susțin acest candidat deoarece așteaptă rezultate precum diminuarea/eliminarea anumitor probleme (ex. infrastructura deficitară, traficul, poluarea). Votanții Gabrielei Firea o susțin deoarece evaluează performanțele acesteia ca fiind bune sau din simpatie.Peste jumătate dintre bucureștenii cu drept de vot consideră că lucrurile în Municipiu merg într-o direcție greșită. Pentru 4 din 5 votanți mobilitatea este cea mai importantă problemă a orașului, fie că este vorba de infrastructură, de trafic sau de serviciile de transport în comun. O altă problemă stringentă a capitalei este cea a poluării și gunoiului. Aproximativ 7 din 10 persoane cu drept de vot în București susțin că vor ieși sigur la vot (atât la locale, cât și la parlamentare).Cei mai determinați votanți se regăsesc în Sectorul 1, urmat de Sectorul 4, 3 și 6. Cea mai mare parte a celor ce ies sigur la vot vor face acest gest civic deoarece votul lor contează. Argumentele nevotanților și nehotărâților sunt neîncrederea în candidații propuși și necunoașterea candidaților.Peste o treime dintre bucureștenii cu drept de vot consideră că alegerile locale nu pot fi organizate în siguranță în contextul pandemiei de coronavirus. În ceea ce privește impactul pandemiei de coronavirus, bucureștenii sunt îngrijorați, mai degrabă, de starea economiei naționale și de sănătatea lor și a familiei.Sondajul a fost realizat pe un număr de 1064 de persoane cu buletin sau viză de flotant în Municipiul București. Marja de eroare este de ±/-3%. Perioada de colectare a datelor a fost 23 iulie – 7 august.