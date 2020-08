Trump și-a vizitat fratele la spital, apoi a plecat spre terenurile de golf: ”Trece printr-o perioadă grea”

Trump a fost văzut purtând mască vineri seara în momentul în care a intrat în Spitalul New York-Presbyterian, unde a stat 45 de minute, relatează BBC News Presa americană a relatat că Robert Trump, în vârstă de 72 de ani, este grav bolnav, însă încă nu este clar care este motivul internării sale.El se ocupa de administrarea imperiului imobiliar al președintelui american."Sper că va fi ok. Trece printr-o perioadă foarte grea”, le-a spus Trump reporterilor, în drum spre spital.După vizită, liderul de la Casa Albă, care are 74 de ani, a zburat la terenurile sale de golf de lângă Bedminster, New Jersey, unde își va petrece weekend-ul.El le-a mai spus reporterilor că are un frate ”minunat”.”Avem o lungă relație minunată. Încă din prima zi. Acum este în spital, dar sperăm că va fi bine, chiar dacă trece printr-o perioadă foarte grea”.