Klaus Iohannis spune că lupta împotriva clanurilor interlope este „de durată”: Prea mulți ani, în timpul guvernărilor PSD, acești interlopi au fost tolerați

Șeful statului a fost întrebat miercuri, într-o conferință de presă, despre informațiile potrivit cărora șefii Poliției române au mers în miez de noapte să negocieze înmormântarea interlopului Emi Pian.Potrivit unor surse judiciare, în noaptea de 8 spre 9 august, în jurul orei 02:30,care l-ar fi „rugat” să scoată mai repede mortul din casă. Întâlnirea ar fi avut loc într-o biserică, potrivit surselor citate.Ziarul Libertatea afirmă, citând tot surse, că perchezițiile care au avut loc miercuri dimineața în multe locuințe ale Duduienilor „ar fi avut drept scop să recupereze și dovezile unei întâlniri secrete desfășurate între Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române, Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei și membrii din clanul Duduienilor”. „Îi au acum la mână și-i pot compromite oricând. O copie a înregistrării secrete a ajuns deja la un avocat al clanului”, afirmă o sursă a ziarului, care precizează însă că un membru al clanului Duduianu a negat informația.Într-o declarație pentru România TV, fratele lui Emi Pian, Elvis, a recunoscut că a discutat despre înmormântare cu şefi din Poliția Română , dar spune că nu le ține minte numele."Când au venit dânşii, domnii poliţişti, şi au venit mai mari, că erau îmbrăcaţi. Am înţeles, am învăţat, ne-au spus de distanţă, măşti. Noi am ajuns la o înţelegere, am respectat legea că ştiam legea. Am promis reprezentanţilor poliţiei, s-au legitimat, dar eu cu durerea mea în suflet nu am reţinut numele. Au vorbit frumos şi noi la fel, şi am spus că mai mult de 40 de persoane nu vor veni la parastas. Ce este la români este şi la ţigani. Am promis în faţa legii, noi anunţăm rudele să nu mai vină, doar 35-40 de persoane, doar rudele de gradul I”, a declarat acesta.Președintele Iohannis a mai spus miercuri, în conferința de presă, că „prea mulți ani, în timpul guvernărilor PSD, acești interlopi au fost tolerați. Acum nu mai sunt tolerați însă lupta împotriva clanurilor este o luptă de durată”.„Am discutat de două ori cu ministrul de Interne și cu șeful poliției pe această temă. La MAI există o preocupare reală, se organizează și se iau măsuri, însă nu trebuie din păcate să ne așteptăm să se rezolve peste noapte aceste chestiuni”, a continuat Klaus Iohannis.Întrebat dacă această chestiune a clanurilor interlope ar putea fi inclusă pe agenda unei reuniuni a Consiliului Superior de Apărare a Țării, președintele a răspuns:„Am discutat cu responsabilii despre aceste chestiuni și știu că se lucrează foarte serios pentru a combate aceste clanuri, cum le-ați numit, sau crima organizată. Eu sunt convins că ministerele implicate vor face ordine, și da, e o problemă de siguranță a cetățeanului, evident”.