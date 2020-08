Cinci lucruri despre Belarus: De la Al Doilea Război Mondial, asasinul lui Kennedy până la Victoria Azarenka

Iată însă cinci lucruri despre Belarus, de la impactul puternic pe care l-a avut Cernobîl până la vedete ale Europei de Est, amintite într-o sinteză realizată de BBC News Se spune că Belarus a pierdut în jur de 25% din întreaga ei populație în momentul în care naziștii au invadat URSS. Peste 1,6 milioane de civili și 600.000 de soldați sovietici au murit în timpul războiului, inclusiv întreaga populație evreiască a țării.Mai mult, în jur de 85% din capitala Minsk a fost distrusă de bombardamente, orașul fiind reconstruit în perioada anilor 1950-1960.Oswald, fost soldat în marina americană, a sosit în URSS pe vremea când avea 20 de ani și se legitima drept marxist. KGB-ul a respins cererea sa de ședere în țară, iar în ziua în care viza sa turistică a expirat, Oswald s-a lovit intenționat la mână, astfel încât autoritățile sovietice l-au lăsat să rămână de teama unui scandal internațional.Acesta a fost trimis la Minsk fiind angajat la o fabrică care confecționa aparate radio și TV. Oswald era unul dintre puținii străini și singurul american din Minsk, locuind într-o garsonieră în centrul orașului.S-a căsătorit cu Marina Prusakova în martie 1961, iar un an mai târziu aveau o fiică și se mutau în SUA.Pe 22 noiembrie 1963, l-a împușcat mortal pe președintele John F Kennedy care tocmai sosise în Dallas, Texas.Rezultatele oficiale arată că Lukașenko ar fi câștigat alegerile prezidențiale de duminică cu 80% din voturi. Opoziția nu recunoaște rezultatul oficial și acuză frauda electorală.Lukașenko a venit la putere în 1994.Faptul că s-a agățat de putere în acești ani a atras criticile Occidentului. Administrația Bush l-a descris, în 2005, drept ”ultimul dictator al Europei”, la conducerea unei tiranii.Nu demult Lukașenko a avertizat că oricine se va alătura protestelor va fi tratat ca terorist, adăugând: ”O să le sucim gâtul ca la rațe”.Organizațiile pentru drepturile omului au acuzat adesea abuzurile sale.Pe 26 aprilie 1986, unul dintre cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Cernobîl, Ucraina, a explodat, acesta fiind descris ca cel mai grav accident nuclear din istorie.Un nor toxic a acoperit mare parte din Europa, statul vecin, Belarus fiind afectat puternic în condițiile în care 70% dintre particulele radioactive produse de explozie au ajuns aici.O cincime din terenurile agricole ale țării a fost contaminate și peste 2.000 de orașe și sate au fost evacuate. Din 1986 și până acum, peste jumătate de milion de oameni au fost relocați.Dezastrul de la Cernobîl a costat Belarus 20% din bugetul anual, iar consecințele pe termen lung au fost estimate de organizațiile neguvernamentale la 235 de miliarde de dolari.Două milioane de oameni din întreaga țară, dintre care 500.000 aflați în stadiul de risc maxim, continuă să trăiască în zone contaminate.Victoria Azarenka este prima jucătoare de tenis de succes din istoria fostei republici sovietice, fiind și prima care a reușit să ajungă pe locul 1 la nivel mondial și care a adus acasă o medalie olimplică.Ea a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012 și medalia de aur la dublu. De asemenea, a câștigat de două ori Australian Open și a ajuns de două ori în finala de la US Open. Azarenka a mai concurat pentru Belarus în echipa națională la Fed Cup."În sufletul meu sunt belarusă fără nicio îndoială, orice s-ar întâmpla și oriunde aș fi, rădăcinile mele vor fi mereu aici”, a spus ea pentru Minsk Herald. "Am crescut în Belarus, părinții mei trăiesc în continuare aici, lăsând la o parte faptul că m-am format aici ca om. Când vin în Belarus, vin acasă”, a mai spus ea.După ce l-a născut pe fiul ei, Leo, a revenit în competițiile sportive în 2018, precizând că nu intenționează să se retragă prea curând.