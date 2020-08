VIDEO Hong Kong: Momentul arestării magnatului pro-democrație Jimmy Lai, în baza legilor impuse de China

Guardian publică și momentul arestării lui Jimmy Lai, 71 de ani, proprietarul cotidianului ”Apple Daily” și fondator al mișcării pro-democrație.Alături de el a fost arestat și fiul său și alte cinci persoane, sub pretextul colaborării cu forțe străine și al complicității în vederea comiterii fraudei.Lai a fost unul din cei mai proeminenţi activişti în favoarea democraţiei din Hong Kong şi un critic fervent al regimului de la Beijing, care a impus pe 30 iunie o nouă lege privind securitatea naţională, demers puternic criticat de ţările occidentale.Noua lege de securitate pedepseşte tot ceea ce China consideră a fi acte de subversiune, secesiune, terorism şi coluziune cu forţe străine cu pedepse ce merg până la închisoare pe viaţă.Criticii acestei noi legi consideră că prevederile sale strivesc libertăţile cetăţenilor care locuiesc în acest oraş semiautonom, în timp ce susţinătorii săi afirmă că aplicarea sa va aduce stabilitate în insulă după protestele prelungite de anul trecut în favoarea democraţiei.Lai a mai fost arestat în acest an, alături de alţi activişti de frunte, sub acuzaţia că a participat la protestele neautorizate de anul trecut.Într-un interviu acordat Reuters în luna mai, Lai a declarat că va rămâne în Hong Kong şi va continua să lupte pentru democraţie, conştient fiind că urmează să fie una din ţintele noii legislaţii în domeniul securităţii.