Șeful CNCD, despre legea privind hărțuirea la locul de muncă: Extrem de slabă și neavenită, inaplicabilă în practică. Jale!

„Cand nu ne concentram pe interpretarea si aplicarea corecta si eficienta a legii, supralegiferam - si o facem prost! Cum s-a intamplat si cu modificarea Codului penal pe infractiunile de viol, pedofilie si trafic de persoane! Si lipsesc din definitie cu desavarsire criteriile pe baza carora poate avea loc hartuirea! Jale!”, încheie Asztalos Csaba.













Stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă. Actul normativ, inițiat de deputata Oana Bîzgan, prevede sancţiuni între 10.000 şi 15.000 de lei pentru angajaţii care săvârşesc fapte de hărţuire psihologică asupra unui alt angajat.



Pentru situaţiile când organizaţiile instigă la fapte de hărţuire, amenzile prevăzute sunt de până la 200.000 de lei. De asemenea, angajatorul este obligat să ia toate măsurile pentru a combate şi a preveni actele de hărţuire psihologică la locul de muncă.



Cele mai importante prevederi ale actului normativ



Asztalos Csaba amintește că „hărțuirea, sub toate aspectele ei, era deja definită și sancționată prin art. 2 alin. (5) din O.G. 137/2000”, punctând că, atunci „când nu ne concentrăm pe interpretarea și aplicarea corectă și eficientă a legii, supralegiferăm - și o facem prost!”.„Jale! O modificare legislativa extrem de slaba si neavenita! Total neconforma cu directivele europene in domeniu! Cu definitii straine de un limbaj juridic clar, previzibil si coerent! Straina de limba romana! Cu obligatii neclare pentru persoane fizice si juridice! In zadar am aratat in Comisia de munca a Camerei Deputatilor ca proiectul de lege este sub orice critica, nu si nu! Ne-am oferit expertiza, nimic, nu e nevoie! Mai bifeaza cineva o initiativa legislativa votata!”, afirmă Asztalos Csaba în postare.„Dupa hartuirea stradala, psiholgica, mobbing si bullying, avem si aceasta modificare - in ce mai mare parte inaplicabile in practica! Hartuirea sub toate aspectele ei era deja definita si sanctionata prin art. 2 alin. (5) din O.G. 137/2000. Total conforma definitia din directivele in domeniu! Orice fapta de hartuire are un element psihologic! Nu era necesara definitia hartuirii psihologice - un fel de pleonasm! Si daca se face, nu asa de prost!”, mai spune șeful CNCD.