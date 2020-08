Ludovic Orban, reacție dură după ce Renate Weber a atacat la CCR legea carantinei: Mi se pare un atac împotriva intereselor fundamentale ale României

"Deja, lucrurile se îndreaptă într-o direcție pe care, personal, nu o înțeleg. Persistența în a ataca legi fundamentale care permit Guvernului și autoritățile sanitare să se lupte împotriva epidemiei, să protejeze sănătatea și viața oamenilor, mi se pare un atac împotriva intereselor fundamentale ale României", a afirmat premierul.





Acesta spune că legea a fost atacată după ce timp de trei săptămâni, Guvernul nu a avut posibilitatea de a ține sub supraveghere pacienți, tot în urma unei sesizări a Avocatului Poporului. "După ce trei săptămâni nu am avut nicio posibilitate de a lua măsuri de tratare sub supraveghere medicală sau de izolare sau de carantinare a pacienților diagnosticați ca fiind pozitivi, mii de cetățeni diagnosticați pozitiv, pe lângă asta, nu am avut posibilitatea să luăm nicio măsură pentru a putea izola persoanele de contact ale fiecărei persoane diagnosticate pozitiv, după ce s-a văzut ce efecte grave, dramatice, a avut lipsa cadrului legislativ, Avocatul Poporului recidivează și atacă și o lege care a fost adoptată de Parlament - și care a fost adoptată de Parlament în urma deciziei Curții Constituționale, tot la sesizarea Avocatului Poporului", a afirmat Ludovic Orban.



Reamintim că legea a fost aprobată, la mijlocul lunii iulie, de către Parlament, după ce timp de două săptămâni a existat vid legislativ în privința carantinării, tot în urma unei sesizări a Avocatului Poporului. La sesizarea acestuia, Curtea Constituțională a României a declarat că textele de lege privind internarea obligatorie şi carantina în timpul epidemiei sunt neconstituţionale, deoarece sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, au un caracter incert şi dificil de anticipat şi nu oferă garanţii privind respectarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale. De asemenea, CCR susţine că instituirea carantinei în România prin OUG reprezintă o veritabilă privare de libertate şi o restrângere a drepturilor fundamentale.





Pe 1 iulie a fost publicată motivarea CCR și din acel moment, autoritățile nu au mai putut să impună carantinarea și izolarea oamenilor, nici măcar a celor bolnavi. În aceste condiții, Guvernul a trimis în Parlament un proiect de lege privind carantinarea, unde a stat două săptămâni până a fost aprobată forma finală. Potrivit declarațiilor de vineri ale lui Orban, Avocatul Poporului a atacat la CCR și această formă adopată de Parlament.







Premierul consideră că persistența în a împiedica legi care permit autorităților să lupte împotriva pandemiei reprezintă un atac împotriva intereselor fundamentale ale României.