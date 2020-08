Deputatul USR Tudor Pop îi cere premierului Ludovic Orban controale urgente privind modul de producție, depozitare și transport al azotatului de amoniu și al altor nitrați

"Avem la activ, din păcate, un istoric lung și nefericit de tragedii generate de modul în care mediul politic și instituțiile statului au eșuat în a-și îndeplini atribuțiile. Tragedia în desfășurare din Beirut, Liban, alături de cauzele probabile ce au condus la producerea teribilului accident, reprezintă un semnal de alarmă pentru toată lumea", afirmă Tudor Pop."Vă dau un exemplu de la noi, posibil îngrijorător. Fostul Combinat Chimic Amonil Slobozia, jud. Ialomița, actualul ChemGas Holding. În prezent proprietatea unui offshore din Insulele Belize, parte din grupul InterAgro aparținând lui Ioan Niculae, combinatul are o istorie tumultoasă. Pe Wikipedia găsim următoarele informații: …'după câteva tentative eșuate, combinatul chimic a fost pornit în luna august 2019 și la momentul de față, operează normal, în ciuda aparaturii învechite, cauzate de lipsa investițiilor' '', adaugă deputatul USR.Tudor Pop spune că a mers mai departe și a verificat și presa locală. "Am descoperit ceva și mai interesant în ediția de pe 3 iunie 2020 a publicației Independent . Conform publicației, la sfârșitul lunii mai 2020 ar fi avut loc un incendiu neraportat la una din instalațiile combinatului. În materialul prezentat, găsim mai multe declarații, atât de la angajați, cât și de la liderul de sindicat sau prefectul local: 'Surse interne au confirmat însă faptul că incendiul a izbucnit ca urmare a acumulării de gaze la una dintre vanele care eliberează în atmosferă gazele arse din procesul de producție al acidului azotic. Sub protecția anonimatului, unul dintre angajați ne-a declarat că peretele uneia dintre incinte a cedat, fiind spulberat de suflul exploziei: S-a dărâmat un zid... Iar a doua zi, ne-au pus să-l ridicăm la loc, să se șteargă urmele... S-au speriat toți, noroc că n-a murit nimeni!.' "Mai șocantă, spune Tudor Pop, este o declarație a liderului de sindicat: " 'Știu mai bine decât dumneavoastră cât de vechi sunt instalațiile și ce se întâmplă acolo', în timp ce alți angajați confirmă sub protecția anonimatului că instalațiile sunt 'bombă cu ceas'. Și mai șocant e modul în care se spală pe mâini de orice responsabilitate șeful ISU local.""Dar să zicem că poate nici publicația locală nu a prezentat totul ca la carte, că manipulează. De aceea, cred că este imperios necesar ca instituțiile abilitate ale statului, de la ISU la Garda de Mediu, de la Corpul de Control al Premierului până la Instituția Prefectului să verifice cu mare atenție ce se întâmplă în domeniul producție, depozitare, manipulare și transport ale azotatului de amoniu, dar și alți nitrați. Domnule Orban, aveți legătura!", încheie deputatul USR.