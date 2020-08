VIDEO Beirut, un oraș îndoliat: ”Am trăit războiul, dar nu am văzut niciodată așa ceva. E o catastrofă”

”Am văzut războiul, am simțit războiul”, spune un bărbat citat de Guardian. ”Este o catastrofă, nu am văzut niciodată așa ceva”, continuă acesta.Într-un spital, un membru al personalului medical descrie cum o parte din tavanul clădirii s-a prăbușit, iar geamurile s-au spart. ”Furie cred că este cuvântul potrivit pentru a descrie ceea ce simt acum”, spune un alt rezident.Două puternice explozii succesive au zguduit marți Beirutul. Potrivit unor bilanțuri provizorii, cel puțin 78 de persoane au murit și peste 4.000 sunt rănite.Imaginile difuzate pe rețelele sociale arată o primă explozie urmată de o a doua, care a provocat un imens nor de fum. Aproape 3.000 de tone de nitrat de amoniu ar fi fost stocate într-un depozit, de șase ani, însă încă nu este clar care este cauza tragediei.