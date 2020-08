Șefa TikTok, după anunțul lui Trump: Nu intenţionăm să plecăm din SUA

"Am primit valul vostru de sprijin şi vrem să vă mulţumim. Nu intenţionăm să plecăm", a insistat ea într-un videoclip destinat utilizatorilor aplicaţiei. "Vreau să mulţumesc milioanelor de americani care folosesc zilnic TikTok, aducând creativitate şi bucurie vieţii noastre de zi cu zi", a mai spus Vanessa Pappas.Ea s-a declarat "mândră" de cei 1.500 de angajaţi americani şi de cele "10.000 de locuri de muncă suplimentare pe care le vom crea în această ţară în următorii trei ani".”Suntem aici pentru a rămâne. Continuaţi să vă faceţi auzită vocea aici şi haideţi să susţinem în continuare TikTok!", a îndemnat Vanessa Pappas.Platforma ”americană, care aparţine grupului chinez ByteDance, este suspectată de Washington că transmite autorităţilor chineze datele utilizatorilor, acuzaţie pe care compania a respins-o mereu în mod ferm.Recent, ByteDance s-a oferit să vândă sucursala americană a TikTok, conform încurajărilor SUA, potrivit informaţiilor apărute în ziarul New York Times.Mai multe instituţii de presă americane dau asigurări că Microsoft se află în prezent în negocieri avansate pentru a o cumpăra. După săptămâni de zvonuri şi presiuni, Casa Albă a indicat vineri că preşedintele urmează să semneze un ordin prin care să oblige ByteDance să renunţe la platforma americană în numele protejării securităţii naţionale."Deşi nu comentăm speculaţiile, suntem încrezători în succesul pe termen lung al Tiktok", a indicat grupul.Platforma de divertisment, care găzduieşte în mare parte scurte videoclipuri muzicale, are aproape un miliard de utilizatori peste tot în lume, iar popularitatea sa a crescut şi mai mult pe fondul lunilor de pandemie şi distanţare socială."Trebuie să fim vigilenţi cu privire la riscul ca date private şi sensibile să fie transferate către guverne abuzive, inclusiv către al nostru", a declarat Jennifer Granick din partea influentei organizaţii pentru drepturi civile ACLU."Dar să interzici o platformă, chiar dacă aceasta ar fi posibil din punct de vedere legal, dăunează libertăţii de exprimare online şi nu contribuie deloc la rezolvarea problemei mai mari a supravegherii nejustificate din partea guvernului", a adăugat ea.