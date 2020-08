VIDEO INTERVIU Cristian Lascu și Helmut Ignat, pe urmele lui Racoviță în Antarctica

Coperta

Începuturile călătoriei spre Antarctica. Ce însemna o călătorie spre zona Antarctică atunci și cât de mult s-a schimbat ea până în prezent. Belgica și fiorul ei...

La 15 august 1897, corabia Belgica a pornit spre Antarctica, într-o expediție științifică finanțată de guvernul belgian, dar cu echipaj internațional. Pentru importanta misiune de biolog a fost ales tânărul oceanograf român Emil Racoviță, proaspăt doctor la Sorbona. După mai bine de o sută de ani, o echipă românească i-a adus un omagiu marelui savant și explorator, refăcându-i traseul.Cristian Lascu, arhicunoscutul speolog, și Helmut Ignat, fotograf National Geografic, au fost probabil primii români care au pășit pe Insula Cobălcescu, numită așa de Emil Racoviță, au dormit pe banchiză, au experimentat liniștea antarctică și ne explică cum am putea să ne bucurâm de acest ”tărâm cu totul altfel”.”Deși inițial am pornit doar cu Antarctica la înaintare, conform dorinței domnului Helmut de a face un album Antarctica, ne-am întins cu acest proiect destul de mult și am ajuns în anul centenarului creării de către Emil Racoviță a primului Institut de Speologie din lume, la Cluj, lucru ce a coincis practic cu nașterea speologiei românești. Prin urmare, am decis ca lângă Antarctica să stea și un nume simbol al speologiei românești, iar Scărișoara este probabil cel mai fericit exemplu. Această peșteră, pe lângă celebritatea mondială, este și peștera mult iubită a lui Racoviță.”, spune Cristian Lascu.Racoviță a fost un om care și-a depăsit epoca, prin idei și concepții. De exemplu, el a spus: ”Cred cu tărie că aplicarea metodei științifice, nu numai în domeniul științelor, dar și în domeniul societății omenești, ar aduce numai beneficii oamenilor”. ”Nici în ziua de azi nu-i urmăm sfatul. Deciziile care se iau de către mai marii lumii sunt unele subiective, de multe ori emoționale, și care ulterior costă societatea omenească. Nu sunt decizii științifice, bazate pe experiment. Racoviță făcea aceste afirmății pe la 1937. 30 de ani mai târziu, un mare om de știință al lumii, ca dovadă că este singurul om cu două premii Nobel, chimie și pace, spunea aproape același lucru, cu aceleași cuvinte”, povestesc Cristian Lascu și Helmut Ignat.Racoviță pe Belgica