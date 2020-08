Noi documente în Scandalul Epstein: O minoră a fost obligată să facă sex cu Prințul Andrew

Potrivit documentelor, presupusa întâlnire ar fi avut loc pe insula privată a magnatului american din Virgin Islands. Unul dintre documente conține relatări despre faptul că Epstein ar fi instruit o fată, Jane Doe #3, dar cunoscută cu numele de Virginia Roberts Giuffre, ”să-i ofere (Ducelui de York –n.red) tot ceea ce îi cere și să îi relateze apoi detaliile abuzului sexual”.Epstein a fost acuzat de traficarea sexuală a fetei în favoarea unor personalități puternice pentru a obține astfel avantaje atât în domeniul afacerilor, ât și la nivel personal sau politic”, practicând inclusiv șantajul. Lista sa conținea politicieni americani proeminenți, oameni de afaceri infulenți, președinți ai unor state străine, un celebru premier și alți lideri ai lumii.Potrivit documentelor, Andrew ar fi încercat să facă lobby în SUA pentru a obține o înțelegere favorabilă inculpatului Epstein.Documentele fac parte dintr-un proces civil început în 2015, în care Epstein și fosta sa parteneră Ghislaine Maxwell erau acuzați de abuz sexual de către Giuffre, în vârstă de 36 de ani acum. Femeia a pretins că a fost obligată să întrețină relații sexule cu Prințul Andrew care a negat vehement acuzațiile.Investitorul american Jeffrey Epstein, un apropiat al oamenilor politici și al celebrităților, a fost pus sub acuzare în urmă cu exact un an, în iulie 2019, de către procurorul federal din Manhattan, pentru exploatarea sexuală a zeci de minore. O lună mai târziu, el s-a spânzurat în celula sa, într-o închisoare din New York.