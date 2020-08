Fiul mogulului Rupert Murdoch a demisionat

El a mai invocat neînțelegeri privind ”decizii strategice” ale companiei, fără a da vreun detaliu legat de natura acestor neînțelegeri.Demisia sa nu ar trebui să fie însă o surpriză în condițiile în care el a mai criticat și în trecut publicațiile deținute de News Corp, printre care se numără Wall Street Journal, unul dintre motive fiind modul în care a abordat subiectul schimbării climatice.În ultimii ani, James Murdoch a avut dispute și de ordin politic cu tatăl său, mai notează corespondentul BBC. În timp ce seniorul și-a exprimat susținerea pentru actualul președinte american Donald Trump care va încerca în noiembrie să obțină un nou mandat, James Murdoch ar fi contribuit cu sute de mii de dolari la campania rivalului acestuia, democratul Joe Biden.News Corp mai deține The Times, The Sun și The Sunday Times în Marea Britanie, dar și o serie de cotidiane din Australia, The Australian, The Daily Telegraph și The Herald Sun.James Murdoch s-a născut la Londra în 1972 și este cel mai mic dintre cei trei copii ai mogulului, fiind cunoscut drept rebelul familiei. A urmat studiile de istorie și cinematografie la Harvard University, însă a abandonat cursurile înainte de a obține o diplomă. A mai deținut poziția de director executiv al studiourilor 21st Century Fox înainte ca acestea să fie cumpărate de Walt Disney anul trecut.