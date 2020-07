Poliția Locală controlează autobuzele STB pentru a vedea dacă sunt purtate măștile în interior: „Are cam 20 de ani. E tolănit pe vreo trei scaune. Are mască, îi atârnă din buzunar”

Purtarea mastii in autobuzele STB

Acțiunea de control s-a desfășurat pe mai multe linii de autobuz STB și va continua în acest sfârșit de săptămână. De la declanșarea campaniei – în urma cu sapte zile – si pana astazi, polițiștii din cadrul D.G.P.L.C.M.B. au aplicat 143 de avertismente.













„În fața, la două rânduri, un bătrân își lipește mai bine masca pe figură. Un altul, în picioare, trage de petecul de protecție sub ochelari. Tânărul se șterge din când în când cu mâneca pe sub nas. Are masca, îi atârnă în buzunar”, încheie relatarea Poliția Locală București.joi noapte, echipe ale Poliției Locale a Municipiului București au desfasurat, alături de controlorii STB, o noua acțiune de verificare a respectării măsurilor de prevenirea a coronavirusului în mijloacele de transport. Călătorii au fost verificați dacă au măști de protecție si daca le poarta corect, transmite PLMB.

Tânărul surprins fara masca în autobuzul STB a fost sancționat de către polițiștii locali. La fel, alte 19 persoane au primit avertismente. Câtorva le-au fost oferite măști. „Ale lor erau prea uzate. Printre ei și un bolnav HIV. Alți doi tineri – care au încercat să scape tragandu-si tricourile peste nas - s-au ales cu avertismente și măști de protecție”, mai transmite PLMB.