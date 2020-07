Ce caută pe Tiktok Armata Română, Dan Barna sau FC Rapid

Armata, USR și un cont care chiar merită urmărit

Muzică, Delia și cum să faci lucruri cu mâna ta

Mi-am făcut contul de Facebook în 2010 și-a fost singurul profil de tipul acesta făcut de mine. Am ratat MySpace, am ignorat Hi5 și iată-mă în 2020 cu TikTok. Încă n-am cont, că pot folosi aplicația și fără așa ceva. Dar acum am vrut să iau platforma în serios cât să văd dacă e ceva ce aș putea recomanda dincolo de clipuri stupide, conturi de animale și glume la care mai râd cel puțin elevii de grădiniță.Dacă vrei să afli cum e experiența pentru un creator de conținut de pe platformă, poți parcurge articolul HotNews din octombrie . TikTok e acum mai degrabă un spațiu secundar pentru diverși oameni care și-au făcut faima pe alte platforme, în special Facebook sau YouTube. Și rețeta prin care e livrat conținutul e aceeași de la Snapchat sau, înainte de el, Vine: videouri scurte, vag amuzante, peste care TikTok oferă o coloană sonoră.Și aceste coloane sonore circulă în întreaga lume și pot fi folosite de oricine. Ocazie cu care am aflat recent că un cântăreț din Marea Britanie, deloc foarte popular, a marcat aproape 10 miliarde de afișări la melodia lui pe TikTok. E megastar? Posibil, depinde ce numeri.Eu am vrut să număr câteva conturi românești pe care le-ai putea urmări și dacă nu mai ești la vârsta adolescenței. N-aș spune că am găsit o groază. Armata României e cu siguranță cel mai popular cont de la vreo instituție a statului. Are ceva followeri, peste 1,6 milioane de likes și tot bagă videouri mai serioase și mai lejere. Habar n-am dacă a convertit ceva tineri la meseria de militar, dar cu siguranță merită apreciat efortul. Am găsit chiar și un clip educativ: cum îți pui masca. Uniunea Salvați România este pe TikTok, nu îmi este foarte clar de ce. USR a încercat mereu să fie un partid relaxat, care să se adreseze și tinerilor și în anumite privințe chiar a livrat la nivelul respectiv. Doar că sunt momente când dă cu piciorul la multe dintre reușitele precedentele. Cel mai nou scandal e pe primăria Sectorului 3 și dacă Ana Ciceală chiar să fie candidată acolo sau nu. Mă rog, chestiuni interne. USR e pe TikTok și a făcut un Vine cu Dan Barna în timp ce schimbă tricoul „Fără penali” cu un costum. ninjagirldraws e un cont cu peste 2,7 milioane de abonați și cu o abordare excelentă pentru curentul DIY (Do it yourself) și pentru tineri artiști. Dania Mihaiu a găsit o rețetă perfectă pentru acest tip de conținut: clipuri scurte, ceva creativitate, culori puternice și ceva accente de craft și „pune mâna și fă”, care a prins excelent și pe alte platforme. Îți las mai jos un video deosebit. Evident că produsele sunt reale, dar e și-o ironie la adresa celor care fac desene 3D mega realiste.Florin Gogan e un cont bonus pe care îl bag aici. E tatăl Andrei Gogan și deține, probabil, cel mai util cont de umor involuntar. Nu știu cât crede în ceea ce face, dar e clar că Andra și fratele ei l-au băgat pe TikTok pentru că poate să aibă priză la părinți. Cred că dacă stai suficient pe contul lui, găsești și câteva ceva amuzant. Eu o să las mai jos încercarea lui de-a fi un umorist din anii ‘90 care se duce la Techirghiol.Poate că Rapid nu mai e în Liga I, dar e pe TikTok. A fost o reală surpriză să descopăr FC Rapid pe TikTok. Ce face acolo? Ce vrea să ne spună? Habar n-am, dar are deja peste 48 de mii de abonați și peste 305 mii de likes. Dacă ești fan al echipei, probabil că poți să mai vezi niște imagini de la antrenamente, niște momente pe care le-ai ratat în meciuri și, până la urmă, fotbalul pare un sport perfect pentru TikTok și ritmul nebun în care se derulează lucrurile.Să trecem însă la lucruri cu adevărat importante: bucătăreală. Jamila Cuisine e pe TikTok și, dat fiind contextul epidemic, probabil e timpul să mai înveți câteva rețete, să faci stoc de drojdie și să cumperi, în sfârșit, tigaia aia care face minuni.Noaptea Târziu are o strategie clasică: ia conținutul pe care-l dă pe altă platformă, îl editează un pic, îl încarcă pe TikTok apoi te invită pe adevărata platformă la care să te uiți la video. Chiar și așa, tot au adunat peste 155 de mii de abonați și peste 650 de mii de likes. Dacă nu le știi deja conținutul, îți recomand să le urmărești canalul de YouTube. Dar mai jos te las cu un flavour educativ. Juniper Foxx nu-i un cont românesc, dar e unul dintre cele mai ciudate animale pe care să le aibă omul pe lângă casa lui. Ce faci cu o vulpe? Ce e în mintea ta ca om să încerci s-o faci mai domestică? În fine, nu îmi pun prea multe întrebări, că n-aș face niciodată asta. Dar vulpița care chiar ne poate amuza e aici. Ți-aș fi recomandat și cel mai popular porc de pe internet, dar e doar pe Instagram, nu și pe TikTok.Dintre toate vedetele, cred că cele din muzică se simt ca acasă pe TikTok. Sau ar putea-o transforma în a doua casă. Un exemplu e Inna , deloc foarte populară pe platformă, dar care mai dă niște „behind the scenes” și se mai prostește pe cameră cu niște karaoke.E și Delia pe TikTok, că doar nu avea cum să lipsească. Ea pare de treabă, în general, așa că o adaug listei în caz că vrei să vezi un pic mai mult din viața ei. Par un pic mai raw & uncut aici, cum ar fi în clipul de mai jos.Mai frumos mi se pare însă acest hashtag: #handmade. Insist un pic pe ideea de craft și handmade, pentru că dacă vrei să fii popular pe internet - sau măcar să înveți ceva - cam asta e aria de interes. E frumos să faci ceva cu mâna ta. Sigur, suntem tot pe TikTok, așa că nu te aștepta să fie ca un curs sau ca un atelier. În fine, las un clip mai jos.Videourile astea mi-au adus aminte de perioada „How it’s made” de pe Discovery.A, să nu uit de Dr. Cody. E o vedetă a internetul și face chiar bine, de multe ori. E chiropractician și, în esență, trosnește oasele oamenilor. Apoi ei se minunează, se bucură și își văd de viața lor. Atenție: clipurile de tipul acesta dau dependență.Dacă vrei să mai vezi una-alta din România, poți încerca pe #tiktokromania. Eu tocmai ce mi-am dat seama că nu-mi place platforma asta, pentru că n-are nicio direcție, niciun scop cu adevărat relevant pentru mine ca privitor, dar este un fast food digital excelent. Intri, dai click pe-un clip și iată cum abia câteva ore mai târziu îți dai seama că timpul a trecut. E gaura neagră a atenției. Dar poate că acesta era și scopul.