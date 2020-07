Un senator american spune că sclavia a fost ”un rău necesar”

Într-un interviu acordat unui ziar local, republicanul Tom Cotton a declarat că respinge ideea că SUA ar fi, sistematic, o țară rasistă în esența ei."Trebuie să studiem istoria sclaviei, rolul și impactul asupra dezvoltării țării noastre pentru că altfel nu ne putem înțelege propria țară. (...) Așa cum au spus și Părinții Fondatori, a fost un rău necesar pe care a fost construită uniunea, însă uniunea a fost construită în așa fel încât, așa cum spunea Lincoln, să ducă la eliminarea sclaviei în cele din urmă”, a declarat senatorul, pentru publicația Arkansas Democrat-Gazette.Senatorul a introdus și un proiect de lege pentru a bloca fondurile federale de finanțare a unui proiect inițiat de cotidianul New York Times, proiect care are ca scop revizuirea perpectivei istorice asupra scalviei și pe care republicanul îl consideră ”propagandă de stânga”.Declarațiile sale vin în contextul în care mișcarea Black Lives Matter declanșată de uciderea lui George Floyd a continuat cu noi proteste în Portland, Oregon.De altfel, într-un controversat editorial publicat de New York Times imediat după declanșarea mișcării, senatorul a catalogat protestele drept ”o orgie a violenței”, susținând amenințările președintelui Donald Trump cu intervenția armatei. 800 de angajați au ziarului au protestat față de publicarea articolului, întregul scandal culminând cu demisia editorului James Bennet.