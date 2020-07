Orban, despre clasarea parțială a dosarului 10 august: „O decizie care m-a întristat și pe care nu o înțeleg. Cred că există posibilități de a schimba lucrurile”

„Este o decizie care m-a întristat, este o decizie pe care nu o înțeleg, este contrară a ceea ce au pățit protestatarii pașnici și contrară a tot ce au văzut la televizor oamenii. Cred că există posibilități de a schimba lucrurile. În ceea ce mă privește pe mine, cred că orice vinovat trebuie pedepsit și acest lucru trebuie realizat de justiția din România. Pe de altă parte, nu-mi cereți să dau ordine procurorilor șefi, nu-mi cereți să fac ce au făcut alții, să intru cu bocancii în activitatea justiției, pentru că nu o s-o fac”, a spus șeful Guvernului.Orban a amintit că decizia de preluare a dosarului de către DIICOT a fost luată în perioada în care ministru al Justiției era Tudorel Toader, iar șeful DIICOT-ului era Felix Bănilă.„Ce s-a întâmplat în perioada respectivă, de ce s-a ajuns la acest rezultat, nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. În ceea ce ne privește pe noi, am desecretizat dosarul, am pus la dispoziția procurorilor toate înregistrările, am oferit tot concursul organelor de cercetare penală pentru aflarea adevărului”, a mai spus el. La aproape 2 ani de la reprimarea violentă a mitingului diasporei din Piața Victoriei, procurorii DIICOT clasează parțial dosarul 10 august. Procurorii DIICOT spun că nu există probe că a fost vorba despre o tentativă de lovitură de stat, așa cum a susținut Jandarmeria Română. DIICOT, care a preluat acest dosar în urmă cu maia bine de un an, susține și că nu ar fi fost pregătită din timp reprimarea protestului, așa cum au afirmat o parte dintre manifestanții care au făcut plângeri penale împotriva jandarmilor. Prin urmare, conducerea Jandarmeriei de la acea vreme a fost scoasă de sub urmărire penală.Au scăpat de urmărirea penală colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, fost prim adjunct al Jandarmeriei Române, maiorul Laurenţiu Cazan, fost director general al Direcţiei Generale de Jandarmi Bucureşti, colonelul Cătălin Sindile, fost şef al Jandarmeriei Române și comisarul şef de poliţie Mihai Dan Chirică, fost secretar de stat în MAI pentru relaţia cu prefecţii.Procurorii DIICOT spun totuși că în cazuri punctuale unii jandarmi au intervenit cu violență împotriva protestatarilor, astfel că vor fi cercetați pentru purtare abuzivă de către Parchetul Militar. Mai exact, procurorii spun că aceștia "ar fi abuzat de prerogativele funcției publice cu care au fost investiți, exercitând violențe nejustificate împotriva unor protestatari". Procurorul general Gabriela Scutea a reacționat miercuri în cazul dosarului 10 august, clasat parțial de DIICOT, care i-a scos de sub urmărire penală pe șefii jandarmeriei. Scutea a susținut că toate actele procedurale din acest dosar vor fi cântărite în cadrul controlului ierarhic, fără a spune însă concret dacă va verifica acest dosar. "Haideți să citim cu toții cele 235 de pagini ale dosarului", a afirmat Scutea.