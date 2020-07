România, amendată de Curtea de Justiție pentru că nu a transpus regulile UE contra spălării banilor

Bruxelles-ul a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.

Acum doi ani, contactat de HotNews.ro, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiție a UE din perioada 2011 - iunie 2018, Răzvan Horațiu Radu, a declarat că el a avertizat asupra riscurilor ca România să ajungă să plătească sancțiuni financiare mari Comisiei Europene, ca urmare a netranspunerii directivei în legislația națională.

"În ciuda recomandării noastre, nu s-a emis o Ordonanta de Urgenta care ar fi rezolvat transpunerea. Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidentilor din alte ministere și am sesizat aproape săptămânal conducerea ministerului afacerilor europene cu privire la urgenta transpunerii. Lunar am introdus directiva aceasta, alături de altele, în lista de informare către Guvern. Nu sunt convins ca s-a explicat și mai sus, la nivel de prim-ministru și de Parlament cât de gravă este problema. Sau poate s-a explicat, nu cunosc, n-am participat la sedințele de Guvern și, prin urmare, nici la Parlament nu aveam cum să susțin directiva", spunea atunci fostul subsecretar de stat din MAE.

În februarie, Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei din cauza faptului că aceste țări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor.





Toate statele membre aveau obligația de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.





Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus directiva la timp și le încurajează să facă acest lucru de urgență, ținând seama de importanța acestor norme pentru interesul colectiv al UE.

România trebuie să plătească la Comisia Europeană o amendă de 3 milioane de euro, iar Irlanda a fost amendată cu 2 milioane de euro.”Ambele state membre au eșuat în a transpune în totalitate, în cadrul perioadei prevăzute, directiva privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării de bani pentru finanțarea terorismului”, spune CJUE, făcând referire la regurile adoptate de Uniunea Europeană în 2015.