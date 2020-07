Repusă în funcția de șefă a Oficiului de Cadastru Iaşi, după ce tocmai a fost condamnată definitiv pentru abuz în serviciu

În data de 2 iulie, Curtea de Apel Iași a anunțat sentințele definitive în dosarul de la Cadastru. Potrivit Ziarul de Iași , instanța a decis să o condamne pe fosta șefă a Oficiului de Cadastru la 3 ani de închisoare cu suspendare, ea fiind găsită vinovată pentru abuz în serviciu. În primă instanță, Nedelcu fusese achitată.









„În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - DIRECTIA NATIONALĂ ANTICORUPTIE–SERVICIUL TERITORIAL IASI si inculpatii STOLNICEANU CRISTIAN, S.C. AGENTIA DE CADASTRU SI TOPOGRAFIE S.R.L., MĂNUTĂ AURELIAN – ANTONIUS, ALEXANDRU OVIDIU, S.C. TOPO EURO CAD S.R.L., S.C. GAUSS S.R.L. SI LIPSA STEFAN, împotriva sentintei penale nr. 245/05.03.2019, pronuntată de Tribunalul Iasi în dosarul nr. 4264/99/2015, pe care o desfiintează în parte, în latură penală.







Rejudecând cauza, în limitele desfiintării: A. Înlătură dispozitia primei instante de achitare a inculpatei NEDELCU NARCIZA pentru săvârsirea infractiunii de abuz în serviciu prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 si art.5 Cod penal. Condamnă pe inculpata NEDELCU NARCIZA – (…), pentru săvârsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 si art.5 Cod penal la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare.







În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a si lit. b din Codul penal din 1968, pe durata si în conditiile prevăzute de art. 71 din Codul penal din 1968.





În baza art. 86 ind. 1 Cod penal din 1968, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani, calculat conform art. 86 ind. 2 Cod penal din 1968.







În temeiul art. 86 ind.3 alin. 1 Cod penal din 1968, stabileste ca, pe durata termenului de încercare, inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: 1. să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Iasi, conform programului ce urmează a-i fi întocmit de către această din urmă institutie; 2. să anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedintă sau locuintă si orice deplasare care depăseste 8 zile, precum si întoarcerea; 3. să comunice si să justifice schimbarea locului de muncă; 4. să comunice informatii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existentă.







Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 86 ind. 4 alin. 1 Cod penal din 1968 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei în întregime în cazul săvârsirii altei infractiuni în cadrul termenului de încercare stabilit de instantă, precum si asupra dispozitiilor art. 86 ind. 4, alin. 2 Cod penal din 1968 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei în întregime în cazul neîndeplinirii cu rea credintă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege. Potrivit art. 71 alin 5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii aplicată inculpatei pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale”, se precizează în minuta deciziei Curții de Apel Iași din 2 iulie 2020.