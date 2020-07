Planul de relansare al UE: Mark Rutte este "destul de pesimist", Viktor Orban amenință cu veto dacă finanțările sunt condiționate de respectarea statului de drept

Summitul european extraordinar din 17 și 18 iulie se anunță tensionat în special din cauza reticențelor statelor denumite "frugale" față de planul de relansare, compus din 250 miliarde euro credite și subvenții de 500 de miliarde, care nu vor trebui rambursate de statele beneficiare.Olanda, Austria, Suedia și Danemarca se arată foarte neîncrezătoare față de plan, de care vor profita în special țările din sud, în frunte cu Italia și Spania, cele mai afectate de consecințele socio-economice devastatoare ale pandemiei.În ciuda întâlnirilor din ultimele zile cu mai mulți lideri europeni - printre care președintele francez, cancelarul german și premierii italian și spaniol - Rutte a declarat în fața deputaților olandezi că este "destul de pesimist în privința în care lucrurile se vor derula" la summit."Pot să vă asigur că vom face tot ce putem în culise, dar având în vedere modul în care se petrec lucrurile, nu am multe speranțe", a continuat el.Rutte a insistat asupra faptului că Olanda rămâne "în favoarea creditelor" condiționate de reforme economice în țările beneficiare, precum reforma sistemului de pensii sau al pieței muncii.Olanda ar trebui de asemenea să aibă dreptul de veto la orice subvenție dacă țările vizate nu pun în practică aceste reforme, a subliniat Rutte."Acolo se află echilibrul, în cele din urmă. Acest echilibru trebuie găsit. Nu am multe speranțe legat de asta", a comentat el.Și cancelarul german Angela Merkel s-a declarat luni nesigură că liderii celor 27 vor ajunge la un acord."Nu știu dacă partenerii noștri vor ajunge la un acord" la summitul european de vineri și sâmbătă, a avertizat ea, într-o conferință de presă cu premierul italian Giuseppe Conte, la Meseberg, în apropiere de Berlin.La Budapesta, parlamentul l-a mandatat pe premierul suveranist Viktor Orban să se opună la planul de relansare dacă acesta este considerat nedrept față de Ungaria sau dacă este condiționat de respectarea statului de drept."A lega finanțarea de condiții politice și ideologice sub eticheta "Stat de drept" este inacceptabil", se arată în această rezoluție adoptată de deputații ungari.Acest vot are o valoare simbolică și a fost cerut de premier pentru a sublinia respingerea criteriului respectării statului de drept avut în vedere de instanțele europene.Propunerea de a lega finanțările europene de respectarea valorilor democratice, o premieră în bugetul UE, creează diviziuni în rândul celor 27 și va fi unul dintre subiectele spinoase ale discuțiilor.Ungaria și Polonia fac obiectul unor proceduri în cadrul UE pentru încălcarea repetată a statului de drept.Rezoluția votată marți de deputații ungari condiționează susținerea față de planul european de relansare de renunțarea la aceste proceduri europene care pot conduce la sancțiuni.