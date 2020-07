Șofer beat, care circula pe contrasens, a provocat un accident cu trei victime, în Craiova

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, beat, a condus mașina pe contrasens, duminică, a ignorat semnalele polițiștilor care îl urmăreau și a lovit o mașină care circula regulamentar, din sens opus. În urma impactului, trei persoane au fost rănite. Poliția Dolj anunță că accidentul s-a produs la intersecția dintre Bulevardul Oltenia și Strada George Enescu, din cauza unui șofer care circula pe contrasens, potrivit Mediafax.„Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă cel în cauză a mărit viteza de deplasare, fapt pentru care s-a pornit în urmărirea acestuia cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Conducătorul autoturismului a fost urmărit până la intersecția semaforizată dintre Calea București și Carol I, unde acesta a trecut pe culoarea roșie a semaforului electric, lovind un autoturism care circula regulamentar”, spun reprezentanții Poliției Dolj.În urma accidentului, trei persoane au fost rănite. Toate victimele erau în mașina care circula regulamentar. Este vorba de șoferul de 40 de ani, o pasageră de 40 de ani şi un alt pasager de 62 de ani, toți din localitatea Giurgita. Persoanele rănite au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale.„Cel în cauză a fost identificat în persoana unui bărbat de 40 de ani, din Craiova, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, acesta având o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat”, spun reprezentanții Poliției Dolj. Cercetările în acest caz continuă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la omor calificat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.