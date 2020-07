CNCD s-a autosesizat în cazul deputatului PSD Adrian Solomon care a jignit un vânzător ce-i cerea să poarte mască

Doi deputați PSD - Adrian Solomon şi Irinel Stativă - au refuzat să poarte mască într-un fast-food din sectorul 3 și s-au certat cu un vânzător și cu polițiștii. Ei au fost amendați și pentru că nu au purtat masca de protecție, conform legii privind starea de alertă.Anunțul a fost făcut de Poliția Capitalei, care precizează că între timp au fost vizionate imaginile suprinse de camerele video din local.Inițial, parlamentarii au fost amendați pentru că au provocat scandal. "În urma analizării imaginilor video, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi i-au sancționat contravențional pe cei doi bărbați și cu amenzi în valoare totală de 4000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor care se aplică în starea de alertă pentru prevenirea și combaterea virusului Covid 19", a transmis Poliția Capitalei.Imaginile, obținute de HotNews.ro, înregistrate de camerele video din local surprind incidentul.Inițial, cei doi parlamentari PSD au fost amendați cu 2.600 de lei pentru "provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri publice și pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare în public".Potrivit Poliției Capitalei, o patrulă a Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi a fost solicitată de agenții de paza ai unui fast-food din sectorul 3 să intervină întrucât în interiorul localului se afla un bărbat care refuza să poarte mască de protecție, fiind recalcitrant.Polițiștii au mers la fața locului, iar bărbatul a continuat scandalul, înjurându-i pe polițiști. Alături de el se mai afla un bărbat care, la rândul său, a avut un comportament similar, conform Poliției Capitalei.Este vorba despre deputații PSD de Vaslui Adrian Solomon şi Irinel Stativă. Deputatul Adrian Solomon este președintele Comisiei de muncă din Camera Deputaților.Solomon a fost amendat cu 1.600 de lei, iar Stativă cu 1.000 de lei, precizau surse din Poliție. Cei doi le-ar fi spus poliţiştilor inclusiv că ei le plătesc salariile şi că nu sunt demni de haina pe care o poartă.Deputatul PSD Adrian Solomon susține că "totul este un abuz al unor polițiști mult prea puțin școliți". "Nu am fost amnedați aseară. Am fost doar legitimați. Totul e un abuz", a transmis sec Solomon pentru HotNews.ro. Deputatul nu a răspuns la telefon, dialogul având loc prin mesaje. Întrebat de ce este un abuz, replica a fost: "Am fost legitimați și atât".Întrebat din nou despre amendă, el a răspuns: "Asta știu de la TV". Chestionat despre conflictul cu polițiștii și jignirile pe care le-ar fi adus acestora, Solomon a răspuns: "Să demonstreze în instanță. E ușor în comunicate(...) N-am nimic de zis. Când voi primi PV (nota redacției: procesul verbal) prin poștă, probabil voi contesta. Ăsta e un exemplu de abuz al unor polițiști mult prea putin școliți".La rândul său, Irinel Stativă a declarat pentru HotNews.ro că atunci când a intrat în local purta mască și că nici nu a jignit pe nimeni. "În primul rând că eu purtam mască atunci când am intrat în local și nu am jignit pe nimeni, cu atât mai puțin să înjur... Cât despre amendă, eu personal nu am fost amendat (cel puțin să mi se aducă la cunoștință). Mai mult, am și întrebat dacă am făcut eu ceva și un domn polițist a spus că eu nu ... și că nu au nimic cu mine... dacă s-au răzgândit, acesta este un abuz. Eu am fost cel ce a încercat să aplaneze conflictul. Cât despre injurii din partea mea, nici nu poate fi vorba, cu atât mai puțin că nu știu nimic despre vreo amendă pe numele meu, nu mi s-a încheiat niciun proces-verbal", a declarat deputatul PSD pentru HotNews.ro.