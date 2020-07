Liderul PNL care a picat Bacalaureatul la 42 de ani: O să merg şi la facultate şi o să mă şi licenţiez / Nu o să fac doctoratul, că nu vreau să plagiez ca Ponta

Prim-vicepreşedintele PNL Vrancea, Daniel Moroşanu, care a susținut Bacalaureatul la 42 de ani și a picat, spune că după ce va lua examenul se va înscrie la facultate pentru a se "licenția", dar că nu vrea să facă doctorat și să plagieze " aşa cum a făcut Ponta" .

Politicianul a contestat nota la Română şi acum aşteaptă rezultatele recorectării tezei. El susţine că după ce va promova Bacalaureatul se va înscrie și la facultate. Moroşanu şi-a propus un obiectiv: nu o să facă doctoratul pentru că nu vrea să plagieze "aşa cum a făcut Ponta”.

Daniel Moroșanu declara săptămâna trecută, după ce a susținut a doua probă a examenului de Bacalauret 2020, că a luat meditații la Limba și Literatura Română, pentru că ”a fost un interval destul de mare de când a absolvit”, în 2016.





”Am făcut meditații la limba română. Am avut nevoie și nu mi-e rușine. A fost interval destul de mare de când am absolvit, am avut nevoie de o oarecare pregătire”, spunea Moroșanu la Digi24.





În vârstă de 42 de ani, Daniel Moroșanu a fost ales consilier local în comuna Vidra, la alegerile din 2016, conduce organizația PNL Vidra și este prim-vicepreședinte al PNL Vrancea. El este considerat un apropiat al ministrului Dezvoltării, Ion Ştefan.





Daniel Moroșanu a absolvit în anii '90 o școală profesională de mecanici auto, iar în urma cu doi ani a absolvit și liceul, la seral, potrivit Adevărul.