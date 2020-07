[P] Hacienda de Mare Olimp, printr-o colaborare cu Chef Alexandru Dumitru lansează proiectul gastronomic Anika by the Sea

Anika by the Sea, proiectul gastronomic curatoriat de Chef Alexandru Dumitru și somelierul Andrei Popa, se lansează într-o variantă pop-up la malul mării printr-o colaborare cu Hacienda de Mare Olimp. Restaurantul se află în acest sezon pe o terasă spațioasă, pe plaja privată a hotelului boutique Hacienda de Mare, într-o zonă intimă și retrasă, pe plaja Copahavana din Olimp.





"Dacă vei transpune restaurantul Anika într-un alt spațiu geografic al țării noastre, meniul de preparate și vinuri va arata complet diferit. Îmi place să pun în valoare ingredientele de sezon locale și să surprind specificul locului în preparatele mele. Anul acestea, avem extraordinara oportunitate de a experimenta cu ingredientele dăruite de Marea Neagră, iar cel mai bun loc pentru aceasta este chiar litoralul românesc", spune Alexandru Dumitru.





Meniul Anika By The Sea are un format a la carte și este creat în jurul ingredientelor provenite din Delta Dunarii și Marea Neagră: midii, rapane, peștele de apă dulce și pește de mare, vedetele meniului de lansare fiind Chilca, Cambula și Lupul de Mare. Identitatea gastronomică puternică a locului a fost surprinsă de Chef Alexandru prin câteva preparate precum Storceagul - o ciorbă tradițională de pește din Delta Dunării, vinete umplute în stil turcesc sau sarmuzac - un sos pregătit după o rețetă dobrogeană.





Alexandru Dumitru este merituosul detinator al titlului Chef of the Year, oferit de prestigiosul ghid international Gault & Millau, in 2019.





Sub conducerea lui Alex se află si alte 2 restaurante de pe plaja Copahavana - Taverna (specific grecesc) si Ristorante CasaDeMare (specific italian).









Hacienda De Mare este un hotel boutique din statiunea Olimp, situat direct pe plaja Copahavana. Hotelul oferă 18 camere, triple - tip apartament cu vedere la mare și camere duble si reprezinta, alaturi de CasaDeMare si CasaBlancaOlimp cele mai apreciate optiuni de cazare din zona de sud a litoralului romanesc.





CasaDeMare ofera 24 de camere duble si casute tip family cottage, piscina si loc de joaca pentru copii, in timp ce CasaBlancaOlimp pune la dispozitia turistilor 12 bungalow-uri situate pe plaja, cu chicineta complet utilata si terasa proprie.





Pe langa proprietatile si restaurantele din Olimp, investitorul detine si CasaStavros, in 2 Mai - 50 de camere duble decorate in stil grecesc, piscina, pool bar si o curte interioara cu zone de lounge la soare sau la umbra naturala."

Restaurantele de la malul mării vor fi deschise pentru întregul sezon estival, în perioada 25 iunie - 15 septembrie 2020.