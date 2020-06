​Dorin Tudoran a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României pentru „determinarea cu care s-a opus regimului comunist”

„(...) în semn de înaltă apreciere pentru determinarea cu care s-a opus regimului comunist, apărând libertatea, valorile democratice, drepturile şi libertăţile fundamentale, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler domnului Dorin Tudoran”, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.La 7 aprilie 1984, Dorin Tudoran a depus o cerere prin care a invocat dreptul de a emigra, împreună cu familia, potrivit wikipedia.org . În fața refuzului autorităților de a-i răspunde, i-a adresat, pe 1 august 1984, un memoriu lui Nicolae Ceaușescu, în care afirma, între altele: „ca scriitor, cetățean și părinte m-am convins definitiv că între credințele mele cele mai profunde despre Om si Drepturile sale inalienabile, Libertate și Democrație, Dialog și Opinie, Cinste și Echitate, Cultură și Educație, Patriotism și Sacrificiu etc. și realitățile românești de azi există o prăpastie de netrecut”.Pe 8 aprilie 1985, a fost convocat la Procuratura Municipiului București și amenințat cu un proces penal. La 25 aprilie 1985, a intrat în greva foamei și a încercat sp obțină o audiență la Consulatul SUA din București. A fost transportat (împreună cu fiica sa în vârstă de 8 ani) la sediul Secției 1 Miliție București, unde a fost anchetat și reținut timp de 12 ore. Pe data de 6 iunie 1985 a încetat greva foamei. Pe 24 iulie 1985 a plecat din România pentru a se stabili în SUA unde a editat, sub egida centrului de politologie Foreign Policy Research Institute din Philadelphia, publicația „Agora. Revistă alternativă de cultură” (Philadelphia, 1987–1992, finanțată însă de The National Endowment for Democracy (NED).A început să lucreze la IFES în 1993. Între 1993 și 2000, a fost director al birourilor IFES din Moldova și România. În 2000 a revenit la Washington unde a lucrat la IFES până în 2008 (Senior Director for Communications and Research și membru al Echipei Executive). Între 2009 și 2012 a lucrat la The World Learning, tot în Washington, ca Director al programului Democracy Fellows finanțat de United States Agency for International Development (USID).