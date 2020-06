Acceleratorul de cariere în cloud - peste 500 de studenți români pregătiți pentru joburile viitorului

Articol susținut de Microsoft

În ultimele luni, modul în care predăm și învățăm a fost complet schimbat. Mulți profesori și cadre universitare au integrat instrumente noi în lecțiile lor, deseori pentru prima dată, iar studenții s-au confruntat cu noi metode de învățare, care vor avea un impact important și de durată. Cu această tranziție, a devenit clar că, din cauza distanței fizice necesare între profesori și studenți, este mai important ca niciodată să-i ajutăm pe profesori să găsească modalități de a se conecta cu studenții și de a-i menține implicați, motivați și în siguranță într-o lume digitală. În același timp, este la fel de important să ne asigurăm că studenții au în continuare oportunități de învățare și de punere în practică a cunoștințelor deprinse.

Acceleratorul de cariere în cloud

Începând din luna iunie 2020, cinci universități de prestigiu din România și-au exprimat interesul pentru a face parte din acest program, cu scopul de a oferi studenților o experiență inovatoare prin care aceștia să aibă acces la cele mai actuale resurse de tehnologie în cloud și inteligență artificială.

În contextul pandemiei generate de COVID-19, studenții și cadrele universitare au fost nevoiți să caute alternative la stagiile de practică de la finalul anului academic, prin care studenții interacționau cu potențiali angajatori, învățau abilități practice și specifice diverselor companii și instituții unde își efectuau stagiile de practică. A fost și cazul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care a identificat acest proiect ca pe o soluție excelentă de a oferi studenților un spațiu de învățare și activități practice online.





Fundația EOS România a lansat în luna mai 2020- un program pilot gratuit de învățare accelerată și certificare cu resurse actualizate în domeniile de tehnologii în cloud, inteligență artificială și servicii digitale integrate: Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Dynamics, sau Microsoft Power Platform. Programul este finanțat cu sprijinul programului filantropic al Microsoft.Paul Boldeanu, student la Universitatea Ovidius din Constanța și participant la programul Acceleratorul de cariere în cloud a apreciat experiența de instruire ca una foarte bine aliniată cu ceea ce își dorește:"Experiența in mediul online al cursurilor a fost una peste așteptările mele. M-a surprins cât de bine au fost structurate cursurile si cat de comprehensive au fost informațiile, toate fiind de ultima noutate . Cât despre aceasta oportunitate, pentru început am privit-o doar ca pe o echivalare a practicii, nu am fost interesat atât de mult, am vrut doar 'to get it done' însa, încet-încet am început sa constat ca aceste informații sunt cruciale și super actualizate pentru cerințele din domeniul IT de astăzi. În plus, șansa de a obține o certificare Microsoft și includerea acestei validări în CV-ul meu cred că îmi va aduce un diferențiator important în fața angajatorilor."Astfel, studenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, fost invitați să-și echivaleze stagiile de practică pe care nu le puteau efectua datorită distanțării fizice impuse de Covid-19, cu participarea la cursurile și certificările oferite de Fundația EOS prin intermediul programului dezvoltat în parteneriat cu Microsoft.Până la finalul anului 2020, peste 500 de studenți din România beneficiază de cursuri de tehnologie cloud și certificare Microsoft. Cei mai activi studenți vor fi invitați să participe la un bootcamp de Inteligență Artificială în care vor avea oportunitatea să lucreze la proiecte de tehnologie interesante care să rezolve probleme sociale în comunitățile lor. Cu această ocazie, proiectele vor fi prezentate ecosistemului de angajatori din domeniul serviciilor de infrastructură Microsoft Azure.