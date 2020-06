Primar din Alba, blocat pe Facebook după ce a anunțat că vrea să cumpere ”puicuțe” / Ce spune edilul

Primarul unei localități din județul Alba a fost blocat de Facebook după ce a anunțat că vrea să cumpere "puicuţe" pentru tatăl lui. "Trăim în acest secol și totuși nu ne lasă nimeni să ne apărăm în vreun fel, să facem o plângere cuiva în vreun fel", a fost reacția edilului.

”Salutare frați români! Au înnebunit salcâmii! Iată de ce am fost blocat 24 ore…mulțumesc Facebook, nu o să mai cumpăr găini în viata mea…”, a scris Daniel Gheorghe Rusu pe Facebook după ce i-a fost redat accesul.

"Am postat următorul anunț: pentru tatăl meu care și-a făcut un ocol de găini cumpăr între 8 și 10 găini, puicuțe pardon. Am zis: cumpăr între 8 și 10 puicuțe tinere, de o lună și la ce preț mi le puteți oferi. Am crezut că mi s-a blocat mie telefonul. A doua zi dimineața am fost înștiințat că 24 de ore am avut contul blocat pentru că nu respect nu știu ce standarde, siguranța națională. Trăim în acest secol și totuși nu ne lasă nimeni să ne apărăm în vreun fel, să facem o plângere cuiva în vreun fel", a declarat primarul, pentru Digi 24