Percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe la persoane bănuite de producere şi comercializare ilegală de tutun

"La data de 29 iunie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Giurgiu, Călăraşi, Prahova, Ialomiţa, Bacău, Satu Mare, Bucureşti şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu pun în executare 41 de mandate de percheziţie la domiciliile unor persoane bănuite de producerea, depozitarea şi comercializarea de tutun prelucrat de fumat. Activităţile se derulează în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului Militar Bucureşti", precizează sursa citată.Conform IGPR, din datele şi probele administrate în cauză au rezultat indicii că o parte dintre persoanele bănuite ar fi constituit un grup infracţional specializat în prelucrarea tutunului brut în tutun de fumat, obţinut prin fierbere, adăugare de arome şi mărunţire.La grupul în cauză ar fi aderat alte persoane care aveau atribuţii de promovare online, primirea comenzilor telefonic şi vânzare.Tutunul ambalat sub diferite mărci cunoscute era comercializat prin reţele de curierat, încasând contravaloarea ramburs.Pe numele a 22 de persoane au fost emise mandate de aducere, urmând a fi conduse la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice pentru activităţi procedurale.Prejudiciul estimat prin activitatea infracţională este de 1.000.000 de euro reprezentând accize datorate bugetului consolidat.Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, iar la activităţi participă luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, precum şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale a Vămilor şi E Distribuţie Muntenia şi Dobrogea.